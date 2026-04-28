Egy vagyont költött drogra: T. Danny bevallotta, egy luxusvilla árát szórta el

A magyar zenei élet egyik legsikeresebb fiatal tehetsége, T. Danny, a Megasztár újdonsült zsűritagja, a Rádió 1 műsorában rántotta le a leplet élete legpusztítóbb időszakáról. A rapper nem köntörfalazott: elismerte, hogy az elmúlt két évben a sikerei csúcsán egy olyan örvénybe került, amely nemcsak az egészségét, de a vagyonát is komolyan veszélyeztette. Az interjú során kiderült, hogy a csillogás mögött egy kőkemény drogfüggőség állt, amelynek központjában elsősorban a kokain szerepelt.
Telegdy Dániel elmesélte, hogy az önpusztítás nagyjából két évig tartott masszívan. Ebben az időszakban a koncertek utáni adrenalin és a kábítószer nem hagyta aludni, így nem ritkán háromnapos ébrenlétek és végeláthatatlan házibulik követték egymást.
„Mentem koncertezni, lejöttem a színpadról, pörgött az adrenalin... és a végén már nem tudtam megállni” – vallotta be a zenész.
A műsorvezetők kérdésére, miszerint tényleg úgy kell-e elképzelni a mélypontot, hogy autók tucatjai sorakoztak a háza előtt a napok óta tartó partik miatt, Danny csak bólintani tudott. Az élete egy kontrollálhatatlan spirálba került, ahol a nappalok és az éjszakák összefolytak, a határok pedig teljesen eltűntek.
A beszélgetés legmegdöbbentőbb része az volt, amikor a függőség anyagi vonzataira terelődött a szó. Arra a kérdésre, hogy készült-e valaha számvetés arról, mennyi pénzt emésztett fel a kábítószer-fogyasztás, a rapper először hezitált, majd kimondta a felfoghatatlan összeget.
Hát, egy nagyobb budai ház vagy egy kisebb, az biztos. Tehát ilyen... nem is tudom... egy-kétszáz milliós nagyságrend biztosan kifolyt a kezeim közül ebben az egy-két évben.
– vallotta be rémisztő tényt. Ez az összeg még a legjobban kereső hazai sztárok körében is mellbevágó. Belegondolni is rossz, hogy alig 24-25 évesen valaki egy egész életre elegendő vagyont „szív fel” vagy szór el a függősége miatt. Danny elismerte, hogy bármennyit is fogyasztott, az mindig „több volt, mint amennyi kellett volna”.
Annak ellenére, hogy a magánélete romokban hevert, T. Danny állítása szerint a munkáját soha nem hanyagolta el. Szerencsésnek tartja magát, mert olyan koncertje nem volt, ami „ne lett volna meg” vagy amire ne emlékezne a bódult állapota miatt.
Én mindig a színpadon próbáltam a legjobb formámat hozni, ott éreztem magam a legjobban. De ami előtte és utána történt... az már más kérdés
– tette hozzá keserűen.
Úgy tűnik, a rapper mostanra pontot tett az önpusztítás végére. A Megasztár zsűriszéke és az újabb zenei sikerek egy tiszta lapot jelentenek számára, de a múltja árnyai – és az elvesztegetett milliók emléke – valószínűleg örökké emlékeztetni fogják arra, milyen vékony a jég a világraszóló siker és a teljes megsemmisülés között.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.