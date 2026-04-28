Egy vagyont költött drogra: T. Danny bevallotta, egy luxusvilla árát szórta el

A magyar zenei élet egyik legsikeresebb fiatal tehetsége, T. Danny, a Megasztár újdonsült zsűritagja, a Rádió 1 műsorában rántotta le a leplet élete legpusztítóbb időszakáról. A rapper nem köntörfalazott: elismerte, hogy az elmúlt két évben a sikerei csúcsán egy olyan örvénybe került, amely nemcsak az egészségét, de a vagyonát is komolyan veszélyeztette. Az interjú során kiderült, hogy a csillogás mögött egy kőkemény drogfüggőség állt, amelynek központjában elsősorban a kokain szerepelt.

T. Danny kábítószerekre egy budai ház árát verte el

T. Danny drog miatt került az önpusztító spirálba

Telegdy Dániel elmesélte, hogy az önpusztítás nagyjából két évig tartott masszívan. Ebben az időszakban a koncertek utáni adrenalin és a kábítószer nem hagyta aludni, így nem ritkán háromnapos ébrenlétek és végeláthatatlan házibulik követték egymást.

„Mentem koncertezni, lejöttem a színpadról, pörgött az adrenalin... és a végén már nem tudtam megállni” – vallotta be a zenész.

A műsorvezetők kérdésére, miszerint tényleg úgy kell-e elképzelni a mélypontot, hogy autók tucatjai sorakoztak a háza előtt a napok óta tartó partik miatt, Danny csak bólintani tudott. Az élete egy kontrollálhatatlan spirálba került, ahol a nappalok és az éjszakák összefolytak, a határok pedig teljesen eltűntek.

Megasztár 2026-os évadában T. Danny újabb esélyt kapott bizonyítani

Egy budai luxusingatlan ára ment el a porra

A beszélgetés legmegdöbbentőbb része az volt, amikor a függőség anyagi vonzataira terelődött a szó. Arra a kérdésre, hogy készült-e valaha számvetés arról, mennyi pénzt emésztett fel a kábítószer-fogyasztás, a rapper először hezitált, majd kimondta a felfoghatatlan összeget.

Hát, egy nagyobb budai ház vagy egy kisebb, az biztos. Tehát ilyen... nem is tudom... egy-kétszáz milliós nagyságrend biztosan kifolyt a kezeim közül ebben az egy-két évben.

– vallotta be rémisztő tényt. Ez az összeg még a legjobban kereső hazai sztárok körében is mellbevágó. Belegondolni is rossz, hogy alig 24-25 évesen valaki egy egész életre elegendő vagyont „szív fel” vagy szór el a függősége miatt. Danny elismerte, hogy bármennyit is fogyasztott, az mindig „több volt, mint amennyi kellett volna”.