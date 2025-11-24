Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Mi történt? Szépréthy Roland a sürgősségin kötött ki, mindent elmondott

Szépréthy Roland
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 17:15
Super TV2Észbontók
Újabb nagyon test­hez­álló feladattal bízták meg a Megasztár új műsor­vezetőjét, ugyanis a SuperTV2-n induló Észbontók házigazdája lett. Szépréthy Roland annyira belelendült a forgatásba, hogy kórházba került!
Magyar Adrián
A szerző cikkei

Szépréthy Roland a SuperTV2-n futó Észbontók forgatása során rengeteg tapasztalatot szerzett, és sok profi szakemberrel ismerkedhetett meg és barátkozott össze. Elmondása szerint ez volt élete eddigi legjobb szakmai élménye. Ám történt olyasmi is, aminek a végkimenetele kevésbé nevezhető pozitívnak...

Szépréthy Roland: "MINDIG IS A LEGJOBB AKARTAM LENNI” - Bors
Szépréthy Roland a Megasztár után az Észbontókat is vezeti - Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

"Annyit röhögtem, hogy egyik reggel a sürgősségin kötöttem ki, mert elment a hangom! Ez a műsor már, mondhatni, orvosi eset! Egyszerűen elképesztően szórakoztató. Ilyen vendégekkel együtt nevetni ritkán van lehetősége az embernek. Minden párosnak megvolt a maga varázsa, emellett nagyon kellemes csalódásaim voltak: jó érzés volt látni, ahogy a celebpárosok küzdenek az alapítványokért, akiknek felajánlhatták a heti egymillió forintos nyereményüket, ugyanis ez a műsor újdonsága. Szeretem ezeket a gesztusokat, és az is jó, hogy laza játékban „harcolnak” a jó cél érdekében, és bárhogy is alakul a hét vége felé a verseny, a pénz biztosan jó helyre kerül" – kezdte Roli a hot! magazinnak.

Szépréthy Roland: "MINDIG IS A LEGJOBB AKARTAM LENNI” - Bors
Nagyon élvezte a forgatásokat - Fotó: TV2 / hot! magazin

Sok vicces pillanatot élt meg Szépréthy Roland az Észbontók forgatásán

A műsorvezetőt a vicces oldaláról ismerhettük meg. Olykor nehéz volt szerepben maradnia az Észbontókban is, mégis úgy gondolja, hogy derekasan állta a sarat, ugyanis neki kellett összefognia a műsort.

"Ez a műsor nem feltétlenül a komolykodásról szól. Azonban amikor szóba kerültek az alapítványok, és eldőlt, hogy milyen jó szándék vezérelte a sztárok játékát, mindig elérzékenyültem, de nemcsak én, hanem az egész stúdió is. Amikor fontos helyzetekről van szó, azt mindig komolyan veszem! Ez is a nagy céljaim egyike: segíteni szeretnék majd egy árvaházat, mind anyagilag, mind lehetőségekkel. Ez az egyik vezérlője a cselekedeteimnek" – árulta el.

Szépréthy Roland: "MINDIG IS A LEGJOBB AKARTAM LENNI” - Bors
A hangulat fergeteges volt - Fotó: TV2 / hot! magazin

Szépréthy Roland családja társaságában szeret időt tölteni

Roli elmondta, hogy a mostani időszaka miatt imádkozott évekig, és Isten meghallgatta az imáit. Hozzátette, hogy szeretne a legjobb lenni a szakmában, amiért mindent megtesz.

"Erről általában nem beszélnek az emberek, de mindig is a legjobb akartam lenni. Én egy ilyen csávó vagyok, ez van! Nehezen fáradok" – tette hozzá mosolyogva, majd elárulta, hogyan telnek a napjai olyankor, amikor nem veszi a kamera:

Rengeteget dolgozom a cégemen belül. Van egy másik oldalam, amiről nem sokat tudnak: applikációt fejlesztünk és reklámokat gyártunk a cégemmel. Ha pedig tényleg kikapcsolódásról van szó, akkor imádkozni szoktam, zenét hallgatok vagy a családommal töltök időt.

hot! magazin 47. címlap
Az eheti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz - Fotó: archív / hot! magazin

 

