Szárnyal Magyarország új békedala, Kökény Dani most sem hibázott

A világban zajló események közepette a zene ereje nyújthat igazi kapaszkodót és reményt a hallgatóságnak. Ebben a nehéz időszakban egy rendkívül mély és békepárti üzenettel tér vissza a képernyőre Kökény Dani, aki ezzel a szerzeménnyel A Dal 2026 műsorában is bizonyíthat.
Kőbányán nőtt fel a tehetséges énekes, akit a nagyszülei neveltek fel. Kökény Dani 2022-ben a TV2 Sztárban Sztár leszek! című showműsorából ismerhette meg az ország. Az akkor még csak tizenhétéves gimnazista titokban, a hozzátartozói tudta nélkül indult szerencsét próbálni a tehetségkutatóba, azzal a szándékkal, hogy hátha segíteni tudja majd a nehéz sorsú családját. És így is lett, megnyerte a műsort, amivel 10 millió forint is járt, ami megkönnyítette életüket. A még mindig csak 21 éves előadó karrierje beindult, most A Dal 2026 műsorban láthatják a nézők, ahol békepárti dallal indult.
2024-ben már szerepeltem egyszer a Duna csatorna dalversenyében és akkor egészen a döntőig meneteltem, sőt az „Ugyanaz a ház” című versenydalomért a Fonogram-djíat is átvehettem. Úgy voltam vele, hogy amit a műsortól kaphattam azt maximálisan megkaptam, elképesztően sokat segített a karrieremben. 2025-ben szerzőként tértem vissza, Budai Krisztofernek írt „Délibáb” című dalommal. Amikor a 2026-os „A Dal” felhívása megjelent eszembe jutottak az emlékek és az is, hogy a 2024-es műsor idején írtam egy dalt, melynek sajnos azóta is aktualitása van, sőt talán ma van csak igazán. Ez volt a „Sose feledd”. Úgy éreztem meg kell mutatnom a lehető legszélesebb, legméltóbb körben
– mondta Kökény Dani, aki úgy tűnik jól tette, hogy leporolta a fiókba rejtett kincsét, mellyel a háború ellen és a béke mellett áll ki.
„Kezdjük sajnos természetesnek venni azt, hogy tőlünk karnyújtásra van egy háború és valójában nem is igazán gondolunk abba bele mit élhetnek át azok, akik ott élnek és az egyik pillanatról a másikra megváltozott az életük. Erre hívja fel a figyelmet a dal és a hozzá készült klip is.”
Az új video szárnyal, a dalversenyben Dani pedig már az elődöntős produkcióját is előadta és most arra vár, hogy megtudja a zsűri, valamint közönség közös akarata alapján folytathatja-e útját a döntőben.
„Most szombaton a műsor a harmadik elődöntő adásához érkezik, ahol az utolsó tíz átdolgozott dal is bemutatkozik. Ezt követően viszont vasárnap egy különleges adással jön „A Dal”, melyben kiderül, ki lehet majd ott a jövő heti döntőben. Nagyon izgalmas időszak ez most, hiszen én most már csak várok.”
– egészíti ki az énekes-dalszerző, aki arra buzdít mindenkit, hogy vasárnap is tartson a műsorral és drukkoljon a „Sose feledd!” című békedalának.
