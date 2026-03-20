Szárnyal Magyarország új békedala, Kökény Dani most sem hibázott

A világban zajló események közepette a zene ereje nyújthat igazi kapaszkodót és reményt a hallgatóságnak. Ebben a nehéz időszakban egy rendkívül mély és békepárti üzenettel tér vissza a képernyőre Kökény Dani, aki ezzel a szerzeménnyel A Dal 2026 műsorában is bizonyíthat.

Kökény Dani tehetségét Fonogram-díjjal is elismerték (Fotó: Rostás Márk)

Kökény Dani berobbant a hazai zenei életbe

2022-ben a fiatal énekes titokban jelentkezett a TV2 tehetségkutató műsorába

A Sztárban Sztár leszek!-ben hétről-hétre elvarázsolta a zsűrit és a nézőket

A kőbányai tehetség megnyerte a show műsort

Kökény Dani karriere beindult, azóta Fonogram- és Szenes Iván-díjat is kapott

Idén békedallal indul A Dal 2026 versenyben

Szívszorító üzenete van Kökény Dani dalának

Kőbányán nőtt fel a tehetséges énekes, akit a nagyszülei neveltek fel. Kökény Dani 2022-ben a TV2 Sztárban Sztár leszek! című showműsorából ismerhette meg az ország. Az akkor még csak tizenhétéves gimnazista titokban, a hozzátartozói tudta nélkül indult szerencsét próbálni a tehetségkutatóba, azzal a szándékkal, hogy hátha segíteni tudja majd a nehéz sorsú családját. És így is lett, megnyerte a műsort, amivel 10 millió forint is járt, ami megkönnyítette életüket. A még mindig csak 21 éves előadó karrierje beindult, most A Dal 2026 műsorban láthatják a nézők, ahol békepárti dallal indult.

2024-ben már szerepeltem egyszer a Duna csatorna dalversenyében és akkor egészen a döntőig meneteltem, sőt az „Ugyanaz a ház” című versenydalomért a Fonogram-djíat is átvehettem. Úgy voltam vele, hogy amit a műsortól kaphattam azt maximálisan megkaptam, elképesztően sokat segített a karrieremben. 2025-ben szerzőként tértem vissza, Budai Krisztofernek írt „Délibáb” című dalommal. Amikor a 2026-os „A Dal” felhívása megjelent eszembe jutottak az emlékek és az is, hogy a 2024-es műsor idején írtam egy dalt, melynek sajnos azóta is aktualitása van, sőt talán ma van csak igazán. Ez volt a „Sose feledd”. Úgy éreztem meg kell mutatnom a lehető legszélesebb, legméltóbb körben

– mondta Kökény Dani, aki úgy tűnik jól tette, hogy leporolta a fiókba rejtett kincsét, mellyel a háború ellen és a béke mellett áll ki.