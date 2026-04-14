Szandi és férje elhagyták az országot: Irány Amerika!

Szandi korábban már többször beszélt arról, hogy tavasszal nagy útra készülnek, utuk egyenesen Amerikába vezet. Most eljött a pillanat: végre útnak indultak, hogy újra megölelhessék gyermeküket és férjét, Ricardót.

Szandi közel egy év után ölelheti meg újra a lányát

(Fotó: Mediaworks Archív)

Szandi és férje hajnalban indultak el Amerikába, hogy meglátogassák a lányukat, amit már régóta nagyon vártak. Az utazást az énekesnő egy rövid, sejtelmes bejegyzéssel harangozta be:

Egy kis kiruccanás… Vajon hova?

– írta közösségi oldalán. A rajongók számára azonban nem volt nagy meglepetés az úti cél, hiszen már többször elmondta, hogy áprilisban Los Angelesbe utaznak, ahol a család egy része él. Az utazás apropója különösen örömteli: Szandi lánya, Bogdán Blanka első gyermekét várja. A hír még az év elején látott napvilágot, de a történet valójában már karácsonykor elkezdődött. Akkor Blanka és férje, Ricardo Torres online csatlakoztak a családi ünnepléshez, és az ajándékbontás során egy terhességi teszttel jelentették be az örömhírt. A „pregnant” felirat láttán Szandi és férje először szinte szóhoz sem jutottak, majd hamar örömkönnyekben törtek ki.

Szandi férje társaságában, Bogdán Csabával indult családlátogatóba

(Fotó: Mediaworks Archív)

Támogató leendő nagyszülőként is érkezik

A hírt sokáig titokban tartották, de amikor nyilvánosságra került, Szandi énekesnő öröme határtalan volt. Már ekkor elkezdte beszerezni a legcukibb babaholmikat, és izgatottan készül a nagymamaszerepre. Nem is titkolja: igazi „paramamának” tartja magát, aki minden apró részlet miatt aggódik, és naponta akár órákon át beszél a lányával videóhíváson keresztül. Most azonban végre személyesen is együtt lehetnek. A fizikai távolság ellenére eddig is szoros volt a kapcsolat, de a várandósság időszaka különösen fontos a család számára. Szandi nagymama lázban ég, hiszen nemcsak a babavárás izgalma tölti el, hanem az is, hogy testközelből élheti át lánya életének egyik legszebb időszakát. Ráadásul már az is kiderült, hogy kislány érkezik a családba, ami még tovább növeli az örömöt.

Tavaly nyáron ismerkedtek meg személyesen Blanka választottjával, Ricardóval

(Forrás: Mediaworks arhív)

Főszerepben a magyar konyha

Az énekesnő elárulta, hogy nem érkezik üres kézzel: már előre eltervezte, milyen finomságokkal lepi meg a családot. Szandi veje is alig várja, hogy megkóstolja a híres magyar fogásokat, így biztosan készül majd Jókai bableves és hortobágyi palacsinta is. Szandi számára a főzés a szeretet egyik legfontosabb kifejezési formája, így ezzel is gondoskodni szeretne a szeretteiről. Az utazás most kettesben valósul meg, hiszen a család többi tagja nem tudott velük tartani. Két fiuk közül az egyiknek egyéb elfoglaltságai vannak, míg a legkisebb éppen az érettségire készül, emellett pedig már a TV2-nek is dolgozik. Így Szandi és férje most kéz a kézben vágtak neki a nagy útnak, hogy a lehető legtöbb időt tölthessék lányukkal és a hamarosan érkező unokával.