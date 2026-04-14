Szandi és férje elhagyták az országot: Irány Amerika!

látogatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 17:50
nagymamaságanya-lányaSzandiLos Angeles
Az énekesnő és férje hajnalban keltek útra, hogy hosszú idő után újra személyesen találkozhassanak várandós lányukkal Los Angelesben. Szandi izgatottan készült az utazásra, hiszen nemcsak a viszontlátás öröme, hanem egy különleges családi esemény is vár rájuk.
Szandi korábban már többször beszélt arról, hogy tavasszal nagy útra készülnek, utuk egyenesen Amerikába vezet. Most eljött a pillanat: végre útnak indultak, hogy újra megölelhessék gyermeküket és férjét, Ricardót.

Szandi lánya szeptemberre várja gyermekét.
Szandi közel egy év után ölelheti meg újra a lányát 
Szandi egy év után megölelheti lányát

Szandi és férje hajnalban indultak el Amerikába, hogy meglátogassák a lányukat, amit már régóta nagyon vártak. Az utazást az énekesnő egy rövid, sejtelmes bejegyzéssel harangozta be: 

Egy kis kiruccanás… Vajon hova? 

– írta közösségi oldalán. A rajongók számára azonban nem volt nagy meglepetés az úti cél, hiszen már többször elmondta, hogy áprilisban Los Angelesbe utaznak, ahol a család egy része él. Az utazás apropója különösen örömteli: Szandi lánya, Bogdán Blanka első gyermekét várja. A hír még az év elején látott napvilágot, de a történet valójában már karácsonykor elkezdődött. Akkor Blanka és férje, Ricardo Torres online csatlakoztak a családi ünnepléshez, és az ajándékbontás során egy terhességi teszttel jelentették be az örömhírt. A „pregnant” felirat láttán Szandi és férje először szinte szóhoz sem jutottak, majd hamar örömkönnyekben törtek ki.

Szandi férje társaságában, Bogdán Csabával indult családlátogatóba 
Támogató leendő nagyszülőként is érkezik

A hírt sokáig titokban tartották, de amikor nyilvánosságra került, Szandi énekesnő öröme határtalan volt. Már ekkor elkezdte beszerezni a legcukibb babaholmikat, és izgatottan készül a nagymamaszerepre. Nem is titkolja: igazi „paramamának” tartja magát, aki minden apró részlet miatt aggódik, és naponta akár órákon át beszél a lányával videóhíváson keresztül. Most azonban végre személyesen is együtt lehetnek. A fizikai távolság ellenére eddig is szoros volt a kapcsolat, de a várandósság időszaka különösen fontos a család számára. Szandi nagymama lázban ég, hiszen nemcsak a babavárás izgalma tölti el, hanem az is, hogy testközelből élheti át lánya életének egyik legszebb időszakát. Ráadásul már az is kiderült, hogy kislány érkezik a családba, ami még tovább növeli az örömöt.

Tavaly nyáron ismerkedtek meg személyesen Blanka választottjával, Ricardóval
Főszerepben a magyar konyha

Az énekesnő elárulta, hogy nem érkezik üres kézzel: már előre eltervezte, milyen finomságokkal lepi meg a családot. Szandi veje is alig várja, hogy megkóstolja a híres magyar fogásokat, így biztosan készül majd Jókai bableves és hortobágyi palacsinta is. Szandi számára a főzés a szeretet egyik legfontosabb kifejezési formája, így ezzel is gondoskodni szeretne a szeretteiről. Az utazás most kettesben valósul meg, hiszen a család többi tagja nem tudott velük tartani. Két fiuk közül az egyiknek egyéb elfoglaltságai vannak, míg a legkisebb éppen az érettségire készül, emellett pedig már a TV2-nek is dolgozik. Így Szandi és férje most kéz a kézben vágtak neki a nagy útnak, hogy a lehető legtöbb időt tölthessék lányukkal és a hamarosan érkező unokával.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu