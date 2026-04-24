„Nem arról van szó, hogy megcsalások lennének” – Megszólalt a válásáról Szabó Kitti

Aggasztó hírek érkeztek Szabó Kitti házasságáról az elmúlt hetekben, és sajnos a legrosszabb feltételezések beigazolódtak. A színésznő és férje, Oláh Martin, tavaly júniusban mondták ki a boldogító igent, egy olyan esküvő keretében, amelyre sokan irigykedtek. Ekkor már kilenc éve alkottak egy párt, ebből négyet jegyességben töltöttek, és szerelmük gyümölcseként már megszületett közös kisfiuk, Félix is. Az idill azonban, amely kívülről megingathatatlannak tűnt, sajnálatos módon véget ért.

Szabó Kitti a Barátok közt egykori sztárjának házassága véget ért

Szabó Kitti válása sokkolta a rajongókat: Ez volt az első jel

A Story magazin figyelt fel először arra, hogy valami nincs rendben a fiatal házasok körül. A pár ugyanis árulni kezdte szigetszentmiklósi közös otthonát, ami egy stabil kapcsolatban ritkán történik meg ok nélkül. Ezzel párhuzamosan a színésznő közösségi oldaláról is gyanús gyorsasággal tűntek el a férjével közös fotók. Amikor Kitti olyan ismert arcokkal mutatkozott, mint Kapi Levente, a kommentszekciók és a Reddit népe azonnal elméleteket gyártott: ki csalt meg kit, és ki miatt futott zátonyra a kapcsolat?

A találgatások végül olyan mértéket öltöttek, hogy a pár elérkezettnek látta az időt a tiszta beszédre. Egy közös videóban álltak a nyilvánosság elé, hogy megállítsák a rosszindulatú pletykákat:

Sziasztok! Igen, a hírek igazak. Mi már valóban nem alkotunk egy párt, azonban ez nem most történt, már hónapok óta így van. Úgyhogy azóta, hogy ki mit rakott ki a saját közösségi média oldalára, vagy ki kivel fotózkodik, az innentől kezdve mindenkinek a magánélete...

Kitti határozottan leszögezte, hogy a jelenlegi fotóknak és az új ismeretségeknek semmi közük a döntésükhöz.

– tette hozzá a színésznő, rövidre zárva a Kapi Leventével és más férfiakkal kapcsolatos teóriákat.

Szabó Kitti férje: Megcsalás helyett közös döntés

A legfontosabb kérdésre – miszerint történt-e hűtlenség – Martin adta meg a választ. A férfi hangsúlyozta, hogy bár a hírek szerint mindketten próbálnak továbblépni, a szakításuk hátterében nem harmadik fél állt.

Abszolút nem arról van szó, hogy itt megcsalások, és ehhez hasonlók lennének, tehát szerintem jobb, hogyha ebből a videóból tájékozódtok, nem pedig ilyen bulvárcikkekből, és esetleg a Redditről. Mert, hogy így amit ott leírnak, tényleg fogalmam sincs, hogy sokszor honnan veszik az emberek.

A pár láthatóan jó viszonyban maradt, a videó alatt is egymást kiegészítve beszéltek.

– mondták el, hangsúlyozva, hogy a békés elválás az egyetlen út számukra.