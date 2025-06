Elszabadult a pokol, ilyen volt Szabó Kitti esküvője: Asztalon táncolás, pólószaggatás és techno

Két hét telt el azóta, hogy Szabó Kitti, a Barátok közt egykori gyerekszereplője férjhez ment párjához, Oláh Martinhoz – derült ki a színésznő megható és vidám Instagram-bejegyzéséből. A sorozatban Bokros Lindát alakító Kitti nemcsak a képernyőn nőtt fel a nézők szeme láttára, de az életben is: az egykori tinisztár ma már boldog édesanya, feleség, influenszer – és most friss menyasszony is. Instagramján vallott arról, hogy a hangulat annyira tetőfokára hágott, hogy bizony olykor pólók bánták.

Szabó Kitti párja, Oláh Martin mindenben támogatja szerelmét (Fotó: MW archív)

Ilyen volt Szabó Kitti esküvője

Az esküvőt a lehető legpraktikusabban szervezték: a szertartás, a kreatív fotózás, a buli és a szállás egy helyszínen volt, így mindenki kényelmesen élvezhette az eseményeket. „2 hete ilyenkor kezdődött el az esküvőnk. Annyira hihetetlen, hogy már eltelt 2 hét” – kezdte Szabó Kitti a posztjában, aki azt is elárulta, már pénteken leutaztak a hotelba a szűk családdal és külföldi rokonokkal, hogy legyen idő a közös lazításra és wellnessre is. Az előesti vacsoránál már megalapozták a jó hangulatot, de a legnagyobb buli természetesen szombaton zajlott.

A nagy napon Kitti végre felvehette a menyasszonyi ruhát, amire olyan régóta várt. A fiúk reakciója könnyekig hatotta: „Amikor megláttak, bizony kicsordult pár könnycsepp” – vallotta be.

A hangulat a tetőfokára hágott

A ceremóniáról egyelőre nem árult el sok részletet, csak annyit, hogy „földöntúli élmény volt”. A buli azonban igazi lakodalmas őrületbe torkollott: volt pólószaggatás, asztalon táncolás, techno, DJ és meglepetés zenekar is – egészen negyed ötig tartott a hajnalig nyúló ünneplés. „Nem normális senki a násznépben sem, az biztos, imádom őket!” – írta Kitti, aki szerint még a DJ-k is ritkán élnek át ekkora bulit.

A vendégek finomakat ettek, ittak, a helyszín pedig tökéletes választásnak bizonyult. Kitti azt tanácsolja az esküvő előtt állóknak, hogy amennyiben tehetik, válasszanak egyetlen helyszínt mindenre, hiszen így nemcsak időt és energiát spórolhatnak, hanem az élményt is mélyebben meg tudják élni.