Sydney van den Bosch: Hiba lett volna másként dönteni

Először mozdult ki egy komolyabb esti programra Sydney van den Bosch, amióta megszületett a kislánya, Lia Elysee. Az egykori Szerencselány kissé nehezen indult el otthonról a díjátadóra, azt pedig végig szem előtt tartotta, hogy az altatásra hazaérjen, hiszen ez a nap egyik legfontosabb pillanata, amit egyelőre még nem szeretett volna kihagyni.

„Ez volt az első nagyobb kimozdulásom nélküle. Amikor beültem a taxiba, éreztem, hogy kicsit még idegen nekem ez a helyzet, de tudtam, hogy szeretnék részt venni az eseményen. Nagyon jó volt ott lenni, bár közben hazahúzott a szívem. Igyekeztem is, mert szerettem volna még az esti rutinra hazaérni. Jó érzés volt egy kicsit kiszakadni, de közben végig a kislányom járt a fejemben” – kezdte a hot! magazinnak Sydney a Glamour Women of the Year díjátadó gálán.

Sydney van den Bosch családja nemrég érkezett haza Törökországból. Ez volt az első alkalom, hogy Sydney van den Bosch férje társaságában és a közel hat hónapos kislányával együtt külföldre utaztak.

„Nagyon megnyugtatott, amikor kiderült, hogy valójában milyen közel van Törökország, hiszen csak két órát kellett repülni. Tudtam, hogy a kislányom képes ennyi időt ülve, játékokkal elszórakozni, és pontosan így is történt. A szülők sokszor sokkal aggodalmasabbak, mint a gyerekek, velük általában semmi probléma nincs. Felmerült az is, hogy otthon hagyjuk a nagyszülőknél, és csak pár napra utazunk el kettesben, de végül arra jutottunk, hogy ez nem lenne jó döntés. Engem is mindenhová vittek a szüleim, és mi is sokat mozgunk vele. Annyi élménnyel gazdagodtunk, és neki is annyit adott ez az út, hogy tényleg hiba lett volna másként dönteni” – mesélte.

Az utazás során rengeteg programon vettek részt, a kis Lia Elysee mindet nagyon élvezte.

Egy hetet voltunk kint. Amióta megszületett a kislányunk, még nem is voltunk sehol egy teljes hétig nyaralni, úgyhogy ez most nagy dolog volt számunkra. Babaúszásra járunk itthon, így arra gondoltam, hogy ha már elutazunk, akkor sem hagyjuk abba, ezért a lábtempózást kint is gyakorolta a gyermekünk. Rengeteget voltunk a friss levegőn, sokat sétáltunk, nagyon jókat ettünk, és ő minden programnak részese volt. Mindenkivel kedves volt, mindenre és mindenkire nyitottan reagált, úgyhogy bízom benne, hogy a jövőben is ilyen marad a személyisége.

- mesélte Sydney, aki most, édesanyaként tapasztalja meg igazán, hogy a szülei és a nagyszülei milyen sokat tettek érte.