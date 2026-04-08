„Nem kérdés, hanem felelősség” - Csuti a fiatalokhoz szólt a választások előtt

Hamarosan minden nagykorú magyar állampolgár életében eljön a nap, amikor döntenie kell, hogy kit bíz meg a következő négy évben az ország vezetésével. Többen már most letisztázták, hogy ők kire teszik le a voksukat, ám vannak olyanok, akik az utolsó pillanatban fogják meghozni a döntést. Csuti lapunknak arról számolt be, hogy számára azért is fontos április 12-e, mivel üzletemberként és családapaként is egyértelmű, hogy a jelenlegi kormánypárt a biztos választás.

Csuti üzent a Bors olvasóinak

A mostani választás minden eddiginél fontosabb, amit jól mutat Orbán Viktor országjárása is. A fontossággal együtt jár a felelősség is. Minél fontosabb egy választás, annál nagyobb felelőssége van minden egyes választópolgárnak, hogy ki mellett teszi le a voksát. Csuti lapunknak arról számolt be, hogy ő eddig minden egyes választáson részt vett, amin szavazhatott is.

Az, hogy én elmegyek szavazni, az nem lehet kérdés. Nem azért, mert pontosan tudom, hogy hova fogok x-elni, hanem azért, mert 18 éves korom óta élek ezzel a jogommal. Ugyanezt tudom javasolni mindenkinek, ha van lehetőséged, akkor szavazz. Ezzel tudod megtestesíteni azt, amit gondolsz. Ha akarsz változtatni, akkor szavazz, ha nem szeretnél, akkor is menj el választani, mivel ez nem kérdés, hanem felelősség

– mondta lapunknak az üzletember.

Csuti lapunkon keresztül szólt a fiatalokhoz

Sokaknak a mostani lesz az első választás, ahol, mint választópolgár vehetnek részt. A családapa elmondása szerint, aki nem él ezzel a jogával, az nagy hibát követ el.

Mindig a fiatal generáció az, akiket mindenféle üzenettel próbálnak meggyőzni, hogy menjenek el szavazni. Azt gondolom, ha az ember picit elgondolkodik, akkor nem lehet kérdés, hogy el kell menni választani. Amikor belépsz a szavazófülkébe, akkor ugyanezt tudom javasolni, lépj egy kicsit hátrébb és gondold át, hogy milyen életed van neked, esetleg milyen életet élnek azok, akik nem ebben az országban laknak. Ha ezek megvannak, akkor szerintem egyértelmű döntést tudsz hozni

– szögezte le Szabó András.