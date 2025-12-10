Sydney van den Bosch: A kislányunkkal lett teljes az életem

A TV2 sztárja most először mesél a szíve csücskéről, a kislányukról, Lia Elysee-ről, akinek az érkezése teljesen felforgatta, ugyanakkor szeretettel és boldogsággal töltötte be az életét. Sydney van den Bosch gyereke egy igazi tündér, az első pillanatok, az első napok és éjszakák minden várakozását felülmúlták, és az édesanya örömmel éli meg az új szerep csodás pillanatait.

Sydney van den Bosch gyereke egy igazi tündér - Fotó: Kollár Petra / hot! magazin

Sydney van den Bosch gyereke érkezéséről mesélt

Sosem felejti el az egykori szépségkirálynő azt a percet, amikor végre a karjaiba zárhatta várva várt kislányukat. Sydney van den Bosch már hónapok óta izgatottan készült arra, hogy édesanya legyen, és minden gondolatát a kisbabájuk érkezése töltötte ki. Most pedig először a hot! magazinnak mesélt arról, milyen határtalan boldogságot élt át a szülés során, és hogyan teljesedett ki az élete Lia Elysee megérkezésével.

"Nagyon jól vagyunk! A legfontosabb, amit el kell mondanom, hogy fogalmam sincs, eddig hogyan éltünk nélküle! Nem is emlékszem a régi életünkre, mert ő annyira kiteljesítette a világunkat, hogy minden, ami előtte volt, csak időpocsékolásnak tűnik. A kislányunkkal lett teljes az életem" – kezdte az újdonsült édesanya a hot! magazinnak.

"Mindenki azzal riogatott, hogy a gyermekágyi időszak megterhelő lesz, de én ebből semmit nem érzékelek. Nyilvánvalóan nem alszunk – nem akarom senkivel elhitetni, hogy nálunk ez nem így van –, de hát ez teljesen természetes. Ez az időszak nem arról szól, hogy sokat pihenünk. Hiszek abban, hogy ez a negyedik trimeszter, és még szüksége van a szoros kapcsolódásra, amit szeretnék is megadni neki, hiszen ő ebben az időszakban még úgy gondolja, hogy mi egyek vagyunk."

Igazi harmónia költözött az otthonukba - Fotó: Kollár Petra / hot! magazin

Sydney van den Bosch gyereke mikor született?

A szülés meglehetősen izgalmasra sikeredett, hiszen a legváratlanabb pillanatban indultak be az események. Minden gyorsan történt, és bár meglepte őket a helyzet, a várakozás izgalma pillanatok alatt elsöprő örömmé változott.

"Rengeteg vizsgálaton vettem részt az utolsó hetekben, amikor azt hittük, hogy még bőven van időnk, mindig kérdezgettem az orvosokat, hogyan állunk, minden rendben van-e. Mind azt mondták, hogy „Ó, ez a gyerek nagyon nem akar még kijönni, annyira jól érzi magát odabent!” Aztán arra gondoltam, hogy ha tényleg van még időnk, akkor a férjemmel kettesben eltölthetnénk egy hétvégét Sárváron. Úgy indultunk el, hogy még aznap reggel elmentem egy utolsó vizsgálatra, csak hogy biztos legyek benne, hogy minden rendben van. A szülésznő is azt mondta, hogy bőven belefér a hétvégi kiruccanás. Teljes nyugalomban vágtam neki a hétvégének. Addig az építkezésünk miatt folyamatos őrület volt, teljes felfordulás, egy percem sem jutott a lazításra. Úgy éreztem, kijár nekünk két nap pihenés. Leértünk Sárvárra, lefeküdtem egy függőágyba, és azonnal el is aludtam. Ott gondoltam végig először igazán: „Úristen, hogy repült el ez a kilenc hónap!” Picit azt éreztem, hogy most végre magamra koncentrálok, amire az elmúlt kilenc hónapban egy percem sem volt. Még akkor sem éreztem semmit, amikor lementünk Benivel vacsorázni. Csak később tűnt fel, hogy mintha valami más lenne. Egy papírra jegyeztem fel, hogy hánypercenként érzem ezeket a fájásokat, és rájöttem, hogy ezek már szülési fájások. Írogattam, néztem a perceket, aztán szóltam a férjemnek, hogy szerintem indulnunk kell, hogy még időben Budapestre érjünk."