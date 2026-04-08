Orbán Viktor fontos üzenet küldött a határon túli honfitársaknak

"Fontos üzenet a határon túli honfitársainknak" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, és egy videót is megosztott.
Határon innen és határon túl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa. A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az Önök kezében is. Arra buzdítom Önöket, hogy éljenek a szavazati jogukkal, és védjük meg a 16 év alatt elért közös eredményeinket.
- emelte ki a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.