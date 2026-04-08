Mulatós sztárok nagyágyúi lépnek fel egy menő wellness hotelben

A rendezvényre 2026. április 17. és 19-között kerül sor a Saliris wellness szállodában, ahol múlt és jelen legnagyobb mulatós nagyágyúi varázsolják el a résztvevőket. A fellépők között ott lesznek a mulatós zene ikonikus alakjai, mint például Kaczor Feri, Bódi Guszti és Margó, akik évek óta töretlen sikerrel hódítják meg a műfaj kedvelőit.

Már számolom vissza a napokat! A wellness szálloda hangulata tökéletes hátteret ad a bulinak, és reméljük, hogy a közönség is érezni fogja ezt a varázslatot

– mondta Laci Betyár az esemény kapcsán, aki szintén fellép az eseményen. Ott lesz még Mohácsi Brigi, Bódi Csabi, a Kredenc együttes is.

A rendezvény számos meglepetést is tartogat: a helyben készített ételek, valamint wellness szolgáltatások garantálják a látogatók tökéletes kikapcsolódását. A Saliris csapata egyedi ajánlatokat dolgozott ki a résztvevők számára, így a koncertek előtt és után is lehetőség nyílik a pihenésre és feltöltődésre.

A rendezvény összekapcsolja a mulatós zene világát a wellness élményével, így az esemény nemcsak a zene szerelmeseinek, hanem a kikapcsolódásra vágyóknak is vonzó lehetőséget kínál. A mulatós zene mindig is a közösségi élményről szólt, így a szervezők bíznak benne, hogy a résztvevők felejthetetlen élményekkel térnek haza.

Foglalni csak az extrahotel.hu oldalon keresztül lehet, és várhatóan gyorsan megtelik a szálloda, ezért érdemes minél előbb biztosítani helyünket az eseményre.

„Ez nem csak koncert lesz, hanem egy igazi élmény, ahol a szórakozás és a kikapcsolódás ötvöződik, új barátságok szövődnek és mindenki alig várja a következő alkalmat” – tette hozzá Bandika, aki az estek állandó zenész-énekes házigazdája.