Kamerák előtt omlott össze az Exatlon-sztárja: nem bírta visszatartani érzelmeit

Csóri Dorka kamerák előtt omlott össze az Exatlonban, miután a Kihívókkal elvesztették a jutalomjátékot, amely során ő volt az, aki a meccslabdáért futott a pályán. Pont azon a feladatsoron, amelyet legelőször ment mindenki, amikor megérkeztek Dominikára. A helyzet ráadásul akkor is ez volt: ő futott csapatáért utoljára és a Kihívók akkor ugyanígy veszítettek. Ez pedig teljesen összetörte őt.

Exatlon: Csóri Dorka kamerák előtt omlott össze. Fotó: TV2 / TV2

Eléggé kiborultam megint a pályán. Ez több összetevős dolog volt, mert ez volt az első pálya, amin mentünk és ott is én mentem a meccslabdán és kikaptunk, és most is ez történt. Ez borzasztóan megérintett

- sírta el magát, amit visszaértek a villába és csapattársa, Sótonyi Boróka megkérdezte, mi a baj.

Annyira akarom, annyira küzdök érte és már nem tudom mit tudnék még beletenni

- tört el a mécses, majd azt is bevallotta, miért van ekkora megfelelési kényszere.

Exatlon: Csóri Dorka erőt szeretne adni másoknak

Én úgy jöttem ide az Exatlonba, hogy szeretnék erőt adni másoknak. Ezzel én vállaltam azt, hogy ez nekem is embert próbáló lesz, és az is. De egy pillanatig se bánom. Nagyon nehéz, de másoknak, rengeteg embernek ebben a pillanatban sokkal nehezebb. Nem csak azoknak, akik hasonló dolgokkal küzdenek, hanem a családunknak is. És tényleg, ha csak néhány ember van, aki látja, hogyan tudok küzdeni a pályán azok után, ami mögöttem van, akkor én már boldogan megyek haza

- vallotta be a 23 éves pilates edző, akit gyerekként leukémiával diagnosztizáltak.