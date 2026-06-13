Katalin hercegné ismét szakíthat a hagyományokkal gyermekei miatt

Katalin hercegné újra szakíthat a hagyományokkal legalábbis egy egykori komornyik szerint. Grant Harrold, aki korábban Vilmos hercegnek dolgozott ugyanis közölte, általában véve a királyi család tagja pont úgy rakják le a jogosítványt, mint bárki más, aki vezetni tanul. Elmélet, majd gyakorlati vizsga. Épp ezért a család diszkrét és megbízható oktatókat választ mindig, ha valaki épp szeretne rendelkezni jogosítvánnyal, hiszen III. Károly például nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal. Grant azonban úgy véli, ha a jövőben György, Sarolta vagy épp Lajos szeretne autóvezetői engedélyt, akkor az ő esetükben másképp alakulnak majd a dolgok a szüleik miatt.

Katalin hercegné újra szakíthat a hagyományokkal. Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Katalin hercegné és Vilmos herceg ismét szakíthat a hagyományokkal

Amikor György, Sarolta és Lajos vezetni tanulnak majd, el tudom képzelni, hogy Katalin és Vilmos sokkal személyesebben vesznek részt benne, ahogyan magánéletük számos más területén is. Simán el tudom képzelni, hogy Katalin maga ül a volán mögé, és ő tanítja vezetni a gyerekeket, amikor elég idősek lesznek. Nagyon nyugodt személyiség, szerintem kiváló oktató lenne

- nyilatkozta Grant hozzátéve, a királyi család által választott oktatók általában olyan helyi emberek, akik átesnek a biztonsági ellenőrzéseken. De ettől eltekintve a folyamat nem szokott különbözni attól, más fiatalok, hogy szoktak tanulni vezetni:

Azt is el tudom képzelni, hogy több királyi unokatestvér ugyanannál az oktatónál tanult, ha ezt a körülmények lehetővé tették. A család rendkívül lojális azokhoz, akikben megbízik. A legfontosabb szempont mindig a bizalom és a diszkréció

- részletezte kiemelve, habár természetesen számos sofőr a királyi család rendelkezésére áll, a monarchia főként fiatalabb tagjai nagyra értékelik azt a szabadságot, amelyet egy önálló közlekedés jelent számukra:

Szeretnek maguk dönteni arról, mikor és hová mennek, ezért fontos számukra, hogy saját maguk is vezethessenek

- idézte őt a Mirror.