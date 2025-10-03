„Az élet legnagyobb boldogsága” – Sáfrány Emesénél jöhet a második baba!

Sáfrány Emese nevét sokan a botrányokkal azonosították, de ma már egészen más emberként áll a nyilvánosság előtt.

Sáfrány Emese az anyaságban találta meg a legnagyobb örömet (Fotó: Bors)

Sáfrány Emese imád anya lenni

Az influenszer és egyben fotómodell életét teljesen átformálta az anyaság. Az évek során sokan támadták, elítélték, de ő makacsul kitartott céljai mellett és rácáfolt a kritikákra. Sokan felnéznek rá, amiért ekkora szeretettel és gondoskodással neveli kisfiát.

„Az anyaság az élet legnagyobb boldogsága. Kimondottan szeretem megélni azokat a pillanatokat, amikor minőségi időt töltünk el Nolennel.”

– mesélte a Borsnak a légtornász.

Emese ma már nem a karrier hajszolásában, hanem családjában találja meg a mindennapok értelmét. Szeretne jó példakép lenni gyermeke számára: „Sokszor ő mondja meg nekem, mit csináljunk. Nagyon önálló. Jó érzés látni, hogy ilyen példákat vesz át tőlem.”

Sáfrány Emese kisfia mellett szeretne még egy kislányt

Nolen igazi királynőként bánik édesanyjával, sokszor így is hívja őt.

„Királynőként tekint rám, úgy is hív, vagy néha boszorkánynak, éppen amelyiket kiragadja heccből, valamelyik meséből.”

– mesélte viccesen.

Habár az Ázsia Expressz egykori nyertese szereti harmonikus életét, még egy hatalmas álma nem teljesült:

„Szeretnék még gyereket. Annak idején nem tudtam elképzelni magamat fiús anyukaként, egy copfos tüllszoknyás kislányt képzeltem el magam előtt. Nem engedtem még el ezt a projektet.”

Emese legnagyobb kihívásnak a logisztikát érzi a mindennapokban. „Nagyon sokat dolgozom, megyek össze-vissza és nehéz összeegyeztetni.” – mesélte a modell, aki tavaly történelmet írt az Ázsia Expresszben, párjával Béres Anett-tel, mikor első női párosként megnyerték a versenyt.

Sáfrány Emese Béres Anett-tel történelmet írt az Ázsia Expresszben (Fotó: TV2)

Sáfrány Emese egykori párja ellen fog harcolni

Most ismét távol kell lennie kisfiától, ugyanis Emesét legközelebb a Farm VIP műsorában láthatják a nézők, ahol egykori párja ellen fog küzdeni: „Baráti rivalizálás lesz. Ez egy verseny és mind a ketten szeretünk harcolni” – ennek ellenére a két nő barátsága csak még erősebb lett.

„Olyan, mintha a testvérem lenne, teljesen egy hullámhosszon vagyunk, annak ellenére, hogy vannak köztünk különbségek. Sosem veszekszünk. A farm kihozott belőlünk egy másik viszonyt, de nem leptünk át egy olyan határt, ami sértené a másikat” – az influenszer hozzátette, hogy Anett rengeteget nőtt a szemében, őszinte barátnak tartja.