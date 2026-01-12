Hatalmas fordulat Sáfrány Emese életében, új korszak kezdődött

A légtornász életében az önfelvállalás, az, hogy új életet kezdjen, nem egy alkalommal kapott óriási szerepet. Sáfrány Emese ma már másoknak ad tanácsot azzal kapcsolatban, miért fontos, hogy képesek legyünk rendet rakni életünk polcain.

Sáfrány Emese kisfia mellett másokra is szakít időt: „Szeretek adni és segíteni!”

„Jó érzés, hogy az élettörténetem képes embereket inspirálni, és ha valamire büszke vagyok, akkor ez az. 2025-ben új projektbe vágtam bele, méghozzá rebranding témában” – kezdte Emese a hot! magazinnak, ahol kifejtette: „Ez azt jelenti, hogy újrapozicionálunk valamit: egy céget vagy akár az egész életünket megpróbáljuk egy másik vágányra terelni. Előadásokat tartok, és egy ideje mentorálok is.”

A siker kulcsa Emese életében éppen az őszinteségében rejlik – talán ennek is köszönhető, hogy egyre többen keresik. Férfiak és nők egyaránt kíváncsiak a véleményére, a tanácsaira. A rebranding nemcsak cégek esetében lehet jó eszköz, hanem nehéz élethelyzetekben, bizonytalanságban vagy elakadások során is hasznát vehetjük.

Nehezen állt át, de fontosnak tartja az alkalmazkodást

„Érdekes látni, hányfélék az emberek, akik különböző élethelyzetekből szeretnének kilépni vagy újra felépíteni magukat. Szeretek adni, segíteni másoknak, inspirálni, tanítani a saját tapasztalataimon vagy akár a hibáimon keresztül” - mondta a modell, aki számos életszakaszon van túl, amelyek minden esetben tanították valamire. Azt mondja, a váltás az elején nehezebb volt, mára viszont megtanulta, hogy az egész életünk arról szól, hogyan alkalmazkodunk azokhoz az élethelyzetekhez, amelyekkel időnként szembesülünk.

„Valójában az egész életünk a változásokról szól: a mindig változó, mindig megújuló életszakaszokhoz való alkalmazkodásról. Nyilván több olyan élethelyzetem is volt, ami nagy dinamikájú megújulást hozott magával; volt olyan, hogy egy akadályt könnyebben, míg egy másikat nehezebben vettem. Viszont amikor az embernek már van rutinja, akkor pontosan tudja, hogy mi áll előtte. Ezekből én magam is tanultam, éppen ezért ma már más szemmel nézem az életem. Ráadásul azt érzem, hogy az emberek nyitottak felém, nagyon pozitívak a visszajelzések, és ezt nagyon élvezem. Szeretem ezt a munkát, mert szeretek segíteni és kapcsolódni az emberekkel” - árulta el a korábban légtornászként ismert anyuka, aki a TV2 Farm VIP című műsorában is megfordult.