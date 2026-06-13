Hosszú Katinka megmutatta kislányát, így még sosem láttuk

Magyarországra látogatott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első női elnöke. A zimbabwei Kirsty Coventry természetesen találkozott Hosszú Katinkával is, a két olimpiai bajnok úszónő számos alkalommal versenyeztek egymás ellen. Sőt, a Duna Arénában ott volt Hosszú Katinka kislánya, a három éves Kamília is.
Katinka úszóiskolájában fogadta Coventryt, mint írta ez nem csak számára, hanem az IRON Swim klubnak is nagy megtiszteltetés volt.
"Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke látogatást tett az IRON Swimnél. Számunkra ez nem csupán egy kiemelkedő szakmai esemény, hanem egy olyan megtiszteltetés, amely egyértelműen jelzi, hogy az a munka, amelyet évek óta következetesen építünk, nemzetközi szinten is figyelmet kap. A sport világának egyik legbefolyásosabb vezetőjeként Kirsty Coventry látogatása különleges jelentőséggel bír. Lehetőségünk volt bemutatni az IRON Swim szakmai filozófiáját, az utánpótlás-nevelésről alkotott szemléletünket, valamint azt az értékrendet, amely mentén a programunk működik" - írta bejegyzésében a riói olimpia háromszoros aranyérmese.
A bajnoknő és kislánya mellett ott volt Hosszú Katinka férje és edzőként dolgozó apósa is, sőt, Kamíliát most már videón is láthattuk.
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