"Meg fogsz gyógyulni, kicsim" – Elhunyt édesapja üzent Rubint Rékának

Sokkolta az országot, amikor Rubint Réka őszintén beszélt a betegségéről, azóta azonban egészen új útra lépett. A gyógyulásért folytatott harc közben olyan élmények érték, amelyek teljesen átformálták a gondolkodását, és ma már másoknak is segíteni szeretne.
Amikor Rubint Réka először megszólalt a diagnózisáról, sokan döbbenten hallgatták a szavait. Azóta eltelt egy kis idő, és úgy tűnik, nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hatalmas átalakuláson ment keresztül. Az orvosi kezelések mellett egy teljesen új irányba indult el, amelyben a mentális erő, az önismeret és a spiritualitás is központi szerepet kapott.
Rubint Réka fitneszedző elárulta, hogy a betegsége egy olyan folyamatot indított el benne, amelynek során teljesen új dolgok felé kezdett nyitni.
Közel négy évvel ezelőtt, amikor ezzel a sajnálatos betegséggel szembesültem, realizálnom kellett, hogy ez egy nagyon nagy feladat az életemben. Azt gondolom, hogy mindent valamiért kapunk, és feladatként kell rá tekinteni. Ekkor lépett be igazán a mentális egészségem fontossága, és így a hangtálfürdő is. A rosszindulatú daganat felismerése után eltelt egy fél év, amikor eljutottam Garábra, ahol a világ legnagyobb hangtálja található. Egy kedves barátom javaslatára mentem, mert láttam rajta a változást, az óriási fejlődést, és meg akartam érteni, mi történt vele
– mesélte a Borsnak Rubint Réka.
A története itt vett igazán különös fordulatot, ugyanis egy olyan élményt élt át, amely mély nyomot hagyott benne.
A hangtálfürdő során egy olyan pillanatot élt át, amit a mai napig nem tud elfelejteni.
Norbival mentünk ketten erre az alkalomra, ahol egy elképesztő élményt is átéltem. A hangtálfürdő végén, amikor még nem nyitottuk ki a szemünket, benne voltunk egy nagyon mély meditatív állapotban. Akkor én hallottam az apukámat. Az édesapám akkor már két éve nem élt, és hallottam, ahogy azt mondta, hogy meg fogsz gyógyulni, kicsim. Akkor elsírtam magam, és megkérdeztem a meditációt vezető hölgytől, hogy ez valóságos lehet-e. Azt mondta, igen, mert ezekben a magas frekvenciákban megnyílhat erre a lehetőség
– idézte fel.
Bár sokan szkeptikusak az ilyen élményekkel kapcsolatban, Rubint Réka számára ez egyértelmű jel volt.
„Elfogadom, ha valaki nem hisz benne, viszont én igen. Én ezt egy üzenetként fogtam fel, hogy a gyógyulásomban és a mentális erőm kialakításában a hangtálnak komoly szerepe lesz” – tette hozzá lapunknak.
A történtek után a fitneszedző egyre mélyebben kezdett foglalkozni ezzel az iránnyal, és mára az élete részévé vált.
„Huszonhárom éve járok légzésterápiára, és tudtam, hogy ez nagyon jól ki fogja egészíteni. Elvégeztem az egyéni és csoportos képzést is a hangtálfürdővel kapcsolatban, és elkezdtem beépíteni az Alakreform Tábor programjába. A vendégeim imádják, nagyon pozitív visszajelzéseket kapok” – mondta.
Azóta pedig még tovább lépett, és már saját eseményeket is szervez.
Először csak az edzéseim végén használtam, végül létrejött a Lélekhang eseményem, ami nem csak hangtálfürdő, hanem a végén van egy mély meditáció és egy tizenöt-húsz perces motivációs előadás is. Hatalmas rá a kereslet, alig győzöm kiírni az időpontokat. Ez is mutatja, hogy mekkora igény van arra, hogy az emberek mélyebbre menjenek a saját lelkükben, még akkor is, ha ez sokszor kőkemény feladat
– fogalmazott.
A története jól mutatja, hogy Rubint Réka betegsége nemcsak egy harc, hanem egy fordulópont is volt, amely egy teljesen új irányba terelte az életét, ahol már nemcsak önmagáért, hanem másokért is dolgozik.
