Tényleg megcsinálja! Kiderült, mihez kezd Rubint Réka betegsége bejelentése után

Napok óta az egész országot foglalkoztatja Rubint Réka betegsége és a megrázó története. A mindig energikus, mosolygós fitneszikonról kiderült, hogy valójában éveken óta egy súlyos betegséggel harcolt a háttérben, miközben a külvilág felé próbált erős maradni. A ritka daganatos diagnózis, a kemoterápia, a kezelések és a fizikai-lelki megpróbáltatások olyan próbatétel elé állították, amelyről a Tv2 Napló című műsorának kamerái előtt nyíltan beszélt. A vallomás sokakat sokkolt, hiszen kevesen gondolták volna, hogy a látszólag tökéletes élet mögött ekkora küzdelem zajlik.

Rubint Réka vallomása megrázta az embereket, most hangfürdővel próbál másokon segíteni a népszerű fitneszedző

Rubint Réka bejelentésén egy ország döbbent meg

Rubint Réka története gyorsan bejárta az internetet, és rengetegen fejezték ki együttérzésüket. Az emberek számára szinte hihetetlen volt, hogy miközben ő másokat motivált, edzéseket tartott és mosolygott a kamerák előtt, közben élet-halál harcot vívott. A kezelések, a haja elvesztése és a folyamatos bizonytalanság mind olyan terhek voltak, amelyekről csak most hullt le a lepel. Sokan már korábban is sejtették, hogy valami nincs rendben, de a teljes igazság most sokkolta igazán a közvéleményt.

A család is végig mellette állt, de a legnehezebb pillanatok azok voltak, amikor a betegséget titokban kellett tartani, és úgy helytállni a mindennapokban, mintha minden rendben lenne.

Nemcsak gyógyul, hanem gyógyít is

A történet azonban nem állt meg a betegségnél. Rubint Réka most egy egészen új irányba indult el, és úgy tűnik, a saját megélt fájdalmát próbálja átfordítani valami egészen másba.

A róla készült képeken egy különleges, szinte misztikus hangulatú térben látható, ahol hangtálak, gyertyafény és nyugodt, elmélyült környezet veszi körül. Egy csoport közepén ül, miközben a résztvevők körülötte pihennek, ellazulnak, és egyfajta belső utazás részeseivé válnak. A jelenet szinte spirituális, mintha egy teljesen más világba lépnénk be, ahol a rohanás és a stressz megszűnik, és csak a belső csend marad.

Tarts velem egy varázslatos utazáson a lelked ösvényén, ahol 90 percen keresztül fogom a kezed és a hangtálak segítségével megmutatom Neked az Önmagadhoz vezető utat és a szeretet erejét

– írta Rubint Réka bejegyzéséhez.