Tényleg megcsinálja! Kiderült, mihez kezd Rubint Réka betegsége bejelentése után

Napok óta az egész országot foglalkoztatja Rubint Réka betegsége és a megrázó története. A mindig energikus, mosolygós fitneszikonról kiderült, hogy valójában éveken óta egy súlyos betegséggel harcolt a háttérben, miközben a külvilág felé próbált erős maradni. A ritka daganatos diagnózis, a kemoterápia, a kezelések és a fizikai-lelki megpróbáltatások olyan próbatétel elé állították, amelyről a Tv2 Napló című műsorának kamerái előtt nyíltan beszélt. A vallomás sokakat sokkolt, hiszen kevesen gondolták volna, hogy a látszólag tökéletes élet mögött ekkora küzdelem zajlik.
Rubint Réka története gyorsan bejárta az internetet, és rengetegen fejezték ki együttérzésüket. Az emberek számára szinte hihetetlen volt, hogy miközben ő másokat motivált, edzéseket tartott és mosolygott a kamerák előtt, közben élet-halál harcot vívott. A kezelések, a haja elvesztése és a folyamatos bizonytalanság mind olyan terhek voltak, amelyekről csak most hullt le a lepel. Sokan már korábban is sejtették, hogy valami nincs rendben, de a teljes igazság most sokkolta igazán a közvéleményt.
A család is végig mellette állt, de a legnehezebb pillanatok azok voltak, amikor a betegséget titokban kellett tartani, és úgy helytállni a mindennapokban, mintha minden rendben lenne.
A történet azonban nem állt meg a betegségnél. Rubint Réka most egy egészen új irányba indult el, és úgy tűnik, a saját megélt fájdalmát próbálja átfordítani valami egészen másba.
A róla készült képeken egy különleges, szinte misztikus hangulatú térben látható, ahol hangtálak, gyertyafény és nyugodt, elmélyült környezet veszi körül. Egy csoport közepén ül, miközben a résztvevők körülötte pihennek, ellazulnak, és egyfajta belső utazás részeseivé válnak. A jelenet szinte spirituális, mintha egy teljesen más világba lépnénk be, ahol a rohanás és a stressz megszűnik, és csak a belső csend marad.
Tarts velem egy varázslatos utazáson a lelked ösvényén, ahol 90 percen keresztül fogom a kezed és a hangtálak segítségével megmutatom Neked az Önmagadhoz vezető utat és a szeretet erejét
– írta Rubint Réka bejegyzéséhez.
A hangtál meditáció az utóbbi években egyre népszerűbb lett, sokan esküsznek rá, hogy segít a stressz oldásában, a lelki egyensúly visszaállításában, sőt, egyesek szerint a test regenerációját is támogatja. A mély, rezgő hangok állítólag képesek harmonizálni az idegrendszert, oldani a feszültséget, és olyan állapotba hozni az embert, ahol könnyebben feldolgozhatók a traumák.
Rubint Réka most ezt az utat választotta. Nemcsak saját magát próbálja újraépíteni, hanem másoknak is kapaszkodót adna. A képek alapján teljesen elmélyülten vezeti a foglalkozást, mintha ez a szerep most már legalább annyira fontos lenne számára, mint korábban az edzések és a fitnesz.
A történet így új fordulatot vett. Egy súlyos betegségből indulva egy olyan irányba jutott el, ahol már nemcsak a túlélés a cél, hanem az is, hogy másoknak segítsen. Bár a múlt fájdalma biztosan még sokáig elkíséri, az látszik, hogy Rubint Réka nem állt meg, hanem egy egészen új úton kezdett el járni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.