Rubint Réka megkapta a hetedik kemoterápiát: így van most a családanya

Amikor Rubint Réka nyilvánosan beszélt a betegségéről, sokakat megrendített az őszintesége. Azóta eltelt egy kis idő, és úgy tűnik, nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hatalmas utat járt be. A korábban mindig energikus, másokat motiváló edző most saját történetén keresztül próbál kapaszkodót adni azoknak, akik hasonló nehézségekkel néznek szembe.
Rubint Réka fitneszedző szerint a betegsége nemcsak egy küzdelem volt, hanem egyfajta ébresztő is, amely teljesen új irányba terelte az életét.
„Fel vagyok töltődve energetikailag, csordultig tele van a szívem szeretettel. Az elmúlt időszak, a betegség olyan sok mindent megváltoztatott bennem. Olyan sok mindenre választ kaptam ezen az önismereti úton. Amin először elkezdtem csak lépegetni, aztán egyre mélyebben beleástam magam ebbe, és most már szárnyalok ezen az úton. Kellett hozzá egy ilyen betegség”
– mondta Instagram Live videóban Rubint Réka.
A gondolatait tovább fűzve arról is beszélt, hogy szerinte az élet folyamatosan jeleket ad, csak nem mindig vesszük észre őket időben.
Mindenki más típusú jeleket kap, és addig, amíg az apró pici jeleket nem vesszük észre, vagy észrevesszük, csak nem vesszük komolyan, akkor értelemszerűen kapjuk a nagyobb és nagyobb jeleket. Én ezt vettem komolyan, mert azért én is kaptam figyelmeztetéseket korábban. Az a fontos, ha van olyan jel, amit komolyan veszünk, akkor merünk ebben elmélyedni és feltenni a kérdést, hogy vajon miért kaptam. Nem a környezetemet hibáztatva, vagy az életet, hanem meglátva a lehetőséget a fejlődésre és arra, hogy igen, valószínűleg változtatnom kell. A feladat, amit kapunk az életünkben, az mind azért van, hogy fejlődjünk és változzunk. Ennek köszönhetően én nagyon sokat fejlődtem, változtam
– tette hozzá.
A szavai alapján egyértelmű, hogy számára ez az időszak nemcsak fájdalmas, hanem egyben meghatározó fordulópont is volt.
Rubint Réka arról is beszélt, hogy jelenleg hogyan érzi magát, és mi segíti őt a gyógyulás útján.
„Nagyon jól vagyok most. Egy Alakreform tábor után meg különösen jól. Pénteken kaptam meg a hetedik kemoterápiámat és szerencsére szinte egyáltalán nem volt hányingerem. Kérdezték a táborban is a vendégeim, hogy hogy lehet, hogy a kemo után nem vagyok rosszul. Megjött erre is a válasz. Biztos, hogy rengeteget jelent, hogy rendszeresen naponta kétszer is elkezdtem meditálni” – mondta.
A beszámolója alapján a testi kezelések mellett a lelki munka is kulcsszerepet játszik abban, hogy ilyen állapotba került.
Csodálatos segítőkhöz járok, és rengeteg oldást csináltak, elengedésben segítettek. Ha visszagondolok az első kemoterápiára, utána két napig volt hányingerem és gyenge voltam. Akkor még nem volt a meditáció ennyire aktív az életemben. Amióta elvégeztem a Transzcendentális Meditációt, azóta csinálom, és szerintem van közte összefüggés. Jól érzem magam, gyönyörűen elkezdett nőni a hajam, aminek nagyon örülök. Tele vagyok tervekkel
– tette hozzá.
A története jól mutatja, hogy Rubint Réka számára ez az időszak nemcsak a túlélésről szól, hanem egy teljes átalakulásról, amelynek eredményeként most már másoknak is igyekszik utat mutatni.
