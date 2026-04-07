„Nehéz szavakba foglalni” - Rubint Réka Orbán Viktornak is köszönetet mondott

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 19:28
Rubint Réka rengeteg támogató üzenetet kap ebben a nehéz időszakban.

Schobert Norbi szeretett felesége, Rubint Réka nemrég megrázó vallomást tett, ugyanis elmondta az egész országnak, hogy titokban négy éve rákkal küzd. A fitneszlady a közösségi oldalán elárulta, hogy nagyon hálás a rengeteg pozitív, támogató kommentért, és külön köszönetet mondott Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak is.

Rubint Réka próbál még ebben a nehéz helyzetben is pozitív maradni / Fotó: MATE KRISZTIAN

Az elmúlt napokban rengeteg támogató üzenetet kaptam Tőletek, amit igyekeztem egyenként is megválaszolni, de mèg nem értem a végère és ahogy nézem a kommentek számát, elképzelhető hogy nem is fogok🙏❤️

Nehéz szavakba foglalni azt a mérhetetlen hàlàt, amit érzek! 

Szeretném megköszönni Orbàn Viktor Miniszterelnök Úrnak @orbanviktor , Szentkirályi Alexandrànak @szentkiralyialexandra , Kiràly Nórának , Dr. Cser-Palkovics Andrásnak a támogató üzeneteiket , nagyon sokat jelent!❤️

Szeretném megköszönni a teljes magyar Sztárvilágnak a sok-sok üzenetet!❤️ Tele van szívem hàlával! 

A Miniszterelnök Úr azt írta : “ … egy ország büszke rád!”

Èn pedig büszke vagyok arra a hihetetlen erejű összetartásra , amit ebben a nagyon nehéz helyzetben kaptam és kapok Tőletek!❤️

Megyek tovább előre úgy, ahogyan eddig is tettem!

Nagyon szeretlek Titeket!

– írta Rubint Réka.

