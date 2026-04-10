Schobert Norbert képtelen volt elfogadni Rubint Réka betegségét: „Összeomlottam, az orvos írt fel nyugtatókat...”

Rubint Réka betegsége csupán néhány nappal ezelőtt vált publikussá a nyilvánosság számára, ő azonban közel négy éve küzd a rákkal. A fitneszedző szép csendben haladt előre a gyógyulás útján, amelyen - mint mondta - már elindulni sem volt egyszerű, hiszen a diagnózist követően a családnak is szembesülnie kellett vele, hogy mekkora a baj. Schobert Norbert lapunknak most kendőzetlen őszinteséggel vallott róla, hogy ő sem állt a helyzet magaslatán, amikor tudomásul kellett vennie, mivel áll szemben Réka.
Egy ilyen rákkal való küzdelem sokszor évekig tartó harcot jelent, ami Réka esetében sem volt másképp, csupán nem vonták be a nyilvánosságot. Nemrégiben azonban látható jelei lettek a dolognak. De mi történt az első pillanatokban, amikor kiderült, hogy Rékánál ekkora gond van?
Nemrég Horváth Tomi azt mondta Norbikának a Nagy Duettben, hogy csak az tud így énekelni, akit az élet megkarcolt. Tényleg megkarcolta, mert ő úgy ment neki a Sztárboxnak és a Nagy Duettnek is, hogy örömet szeretne szerezni az édesanyjának azzal, hogy megnyeri, amiért a világon mindent megtesz. Engem pedig kettéhasított az élet. Egész egyszerűen félbevágott
- meséli Norbi, aki szerint az életük már annyi terhet elbírt, ami szinte horrorfilmbe illő lenne.
Rossz szívbillentyűvel születtem, volt két súlyos szívműtétem, két stroke-om, a csapatom elárult és a feleségem egy ritka daganattal küzd. Ez egy olyan horrorsztori, amire egy tízrészes sorozat is kevés lenne.
- avatott be minket a részletekbe az Update atyja. Schobert Norbert stroke-jai után valószínűleg nem sejtette, hogy lesz még olyan helyzet az életben, amikor hasonlóan súlyos krízissel kell szembenéznie, Réka diagnózisa azonban teljesen letaglózta:
Először összeomlottam. Az orvos írt fel nekem nyugtatókat, de nem hatott, így ittam rá. Elkábultam teljesen, folyt a nyálam, ez az állapot eltartott egy hétig. Utána fel kellett állnom a padlóról, mert láttam, ahogy Réka tornázik a garázsban és nagyon megerősödtem. Ettől a pillanattól kezdve pedig próbáltam ismét családfenntartó lenni.
Norbi kifejtette, hogy ő volt az ötletgazdája Réka videótárának, amit közösen építenek, csinálják mellette a webshopot, az étel házhozszállítást és saját bevallása szerint most annyira hasznosnak érzi magát, mint negyed évszázaddal ezelőtt.
Én már jól vagyok, sportolok minden nap, teniszezem, bokszolok, futok, fellépéseket vállalok és úgy érzem, sem fizikailag, sem lelkileg nem érzem ezt megterhelőnek, mert ez most nagyon fontos. Igyekszem annyira hasznossá válni, mint a 2000-es évek Norbija. A futógépen szoktam imádkozni, mert amikor az endorfin elborít, akkor ki tudok lépni önmagamból, tudok a múltban lenni és a jövőben is gondolkodni, tudok Istenhez fordulni. Mindenben a támasza vagyok Rékának.
Mint ismeretes, a pár 5 évente mindig megújítja házassági fogadalmát, amelyet mindig nagyon várnak:
Mindig megfogadjuk, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, szegénységben, gazdagságban, mindhalálig hű társad leszek, ezt pedig be is tartjuk. Az a legnagyobb vágyam, hogy 2027-ben, amikor a 25 éves évfordulónkat ünnepeljük, újra elvegyem majd Rékát és csapjunk egy igazi, óriási ezüstlakodalmat, ahol jókat eszünk, iszunk és táncolunk. Három és fél éve járjuk együtt az onkológiát, mindenhová vele megyek. Az emberek el sem tudják képzelni, hogy min megyünk keresztül.
Schobert Norbert tiszta szívvel úgy érzi, azért kaptak ennyi nehézséget az élettől, mert a saját példájukon keresztül tudnak igazán segíteni az embereknek.
Jelenleg egy olyan projekten dolgozom, ami által nemcsak mozgással, hanem a legolcsóbb szénhidrát csökkentett termékekkel is hozzá tudok járulni az emberek fogyásához, hogy ne kerüljön többe, ha valaki fogyni akar. Mindemellett a sport is rengetegszer húzott már ki a mélyről mindkettőnket. Én is azért tudtam anno felkelni a padlóról és most Réka is, mert az a dolgunk, hogy megtanítsuk az embereket győzni a saját sorsunk által.
- zárta sorait.
