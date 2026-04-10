Schobert Norbert képtelen volt elfogadni Rubint Réka betegségét: „Összeomlottam, az orvos írt fel nyugtatókat...”

Rubint Réka betegsége csupán néhány nappal ezelőtt vált publikussá a nyilvánosság számára, ő azonban közel négy éve küzd a rákkal. A fitneszedző szép csendben haladt előre a gyógyulás útján, amelyen - mint mondta - már elindulni sem volt egyszerű, hiszen a diagnózist követően a családnak is szembesülnie kellett vele, hogy mekkora a baj. Schobert Norbert lapunknak most kendőzetlen őszinteséggel vallott róla, hogy ő sem állt a helyzet magaslatán, amikor tudomásul kellett vennie, mivel áll szemben Réka.

Rubint Réka betegsége miatt Norbi az első napokban kétségbe volt esve

Schobert Norbi nyugtatókat szedett, de hamar észbe kapott

Azóta mindenben támogatja feleségét, elkíséri a kezelésekre Rékát

Jövőre lesznek 25 éves házasok, szeretné újra feleségül venni Rékát, ahogy minden ötödik évben

Rubint Réka diagnózisa sokkolta Norbit

Egy ilyen rákkal való küzdelem sokszor évekig tartó harcot jelent, ami Réka esetében sem volt másképp, csupán nem vonták be a nyilvánosságot. Nemrégiben azonban látható jelei lettek a dolognak. De mi történt az első pillanatokban, amikor kiderült, hogy Rékánál ekkora gond van?

Nemrég Horváth Tomi azt mondta Norbikának a Nagy Duettben, hogy csak az tud így énekelni, akit az élet megkarcolt. Tényleg megkarcolta, mert ő úgy ment neki a Sztárboxnak és a Nagy Duettnek is, hogy örömet szeretne szerezni az édesanyjának azzal, hogy megnyeri, amiért a világon mindent megtesz. Engem pedig kettéhasított az élet. Egész egyszerűen félbevágott

- meséli Norbi, aki szerint az életük már annyi terhet elbírt, ami szinte horrorfilmbe illő lenne.

Rossz szívbillentyűvel születtem, volt két súlyos szívműtétem, két stroke-om, a csapatom elárult és a feleségem egy ritka daganattal küzd. Ez egy olyan horrorsztori, amire egy tízrészes sorozat is kevés lenne.

- avatott be minket a részletekbe az Update atyja. Schobert Norbert stroke-jai után valószínűleg nem sejtette, hogy lesz még olyan helyzet az életben, amikor hasonlóan súlyos krízissel kell szembenéznie, Réka diagnózisa azonban teljesen letaglózta: