Rémisztő: Palvin Barbi férje tartotta vissza a házukba betörő férfit

Komoly incidens történt április 17-én Palvin Barbi és Dylan Sprouse Hollywood Hills-i otthonában. A beszámolók szerint a modell hajnali fél egy körül hívta a segélyhívót, miután valaki megpróbált betörni a birtokukra.

Betörtek Palvin Barbiékhoz

Fotó: Roy Rochlin / Getty Images

Palvin Barbi férje nem várt tétlenül a rendőrökre: fegyvert fogott a feltételezett betörőre, majd leteperte, és a földön tartotta egészen addig, amíg a hatóságok meg nem érkeztek. A rendőrség kiérkezése után állítólag azonnal elrakta a fegyvert.

A Los Angeles Police Department egyelőre nem közölt részleteket a gyanúsított személyazonosságáról, és a házaspár sem kommentálta hivatalosan a történteket.

Az eset különösen megrázó lehetett a pár számára, akik egyébként nyilvánosan is sokszor támogatják egymást. Dylan Sprouse rendszeresen elkíséri feleségét eseményekre, korábban nagy feltűnést keltett, amikor a Victoria's Secret Fashion Show közönségében állva tapsolt Palvin Barbinak, aki sérülten is magabiztosan vonult végig a kifutón – írja a TZM.