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Hatalmas fordulat érkezik az időjárásban: Így csap le a hidegfront a héten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hidegfront
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 18:35
időjáráshőmérséklet
A melegen induló hét eleji időjárást drámai fordulat szakítja félbe. Csütörtöktől kíméletlen hidegfront érkezik.

Csütörtöktől egy csúnya hidegfront vágja ketté a nyári időjárást.

Hidegfront szeli ketté a június eleji forróságot. F
Hidegfront szeli ketté a június eleji forróságot. Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Kedden fátyolfelhők szűrik a napsütést, emellett elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Megélénkül a délies szél, amely késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul, zivatarok idején erős, viharos széllökés is lehet. Hajnalban döntően 12 és 17 fok közötti hőmérséklet várható, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken, a szelesebb északnyugati vidékeken, magasabbakat a nagyobb városok belsejében és a vízpartoknál mérhetnek. Délután 27 és 32 fok közötti hőmérséklet valószínű - írja az MTI.

Szerdán északon, északnyugaton sok lesz a felhő, de máshol is egyre erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés a napsütés mellett. Szórványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18, délután 26 és 33 fok között valószínű, de nyugaton, északnyugaton ennél alacsonyabb lesz.

 

Hidegfront szeli ketté a június eleji forróságot


Csütörtökön a vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap, a gomoly- és fátyolfelhők mellett. Sok helyen lehet számítani - nagyobb eséllyel éjjel - csapadékra; 

az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak, majd nyugat felől csökken a csapadék valószínűsége. Az északias szél sokfelé megerősödhet, néhol viharossá fokozódhat. 

A hőmérséklet hajnalban 10 és 17, délután 22 és 27 fok között alakul.

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, csapadékra kicsi az esély, a légmozgás nagyrészt mérsékelt lesz. A hőmérséklet hajnalban 6 és 13, délután 23 és 28 fok között valószínű. Szombaton és vasárnap visszatér a többórás napsütés, és a 30 fok körüli hőmérséklet.

 

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