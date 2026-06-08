Azóta sem oltottunk tüzet benzinszagú vízzel - Hodut János nyugdíjas tűzoltó drámai történetről mesélt

A több évtized alatt bizony volt olyan, amikor benzinszagú vízzel kellett tüzet oltaniuk. Hodut János gyerekként mozdonyvezető vagy kukáskocsi sofőr szeretett volna lenni, egy ismerős telefonhívása terelte a tűzoltóság irányába az életét. Az ezen a pályán eltöltött negyed század alatt az emberek és értékek mentése vált mindennapjai részévé, miközben a hivatását a nyugdíjas éveiben sem engedte el.

A tűzoltóság egy életre szól: Hodut János (napszemüvegben) 1995-ben került a Pest Megyei Tűzoltó-parancsnokság állományába Fotó: Budaörs ÖTE archívum

Több mint két évtizeden át a tűzoltóság munkáját segítette

Több mint huszonöt éven át szolgálta a tűzoltóságot, közben megélt különleges bevetéseket, előléptetéseket és szervezeti átalakulásokat. Hodut János ma is aktív szerepet vállal a tűzoltó közösségben. Lapunknak pedig felidézte pályafutása emlékezetes pillanatait.

23 évesen szereltem fel tűzoltónak, őrmesteri rendfokozatban Óbudán, a BM Tűzoltó Kiképző Központban. A sorkatonai szolgálat letöltése után egyik ismerősöm tűzoltó lett, ő hívott föl, hogy tettre kész fiatalokat keresnek „C” kategóriás jogosítvánnyal. Mivel a honvédségnél is gépkocsivezető voltam, úgy gondoltam, a kellő rutin megvan

- mesélte a Borsnak Hodut János.

1987-1989-ig immár zászlósi rendfokozatban a műszaki tanszéken szolgáltam, mint gyakorlati oktató. 1995-ben kerültem a Pest Megyei Tűzoltó-parancsnokság állományába, először gépkocsivezetői, később főelőadói, majd megyei ügyeletes beosztásba, immár hadnagyi rendfokozatban. Később a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon szolgáltam, mint kiemelt főelőadó, majd mentésszervezési osztályvezetőként. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeletének vezető ügyeleteseként kerültem szolgálati nyugdíjba

- folytatta életútjának ismertetését a nyugdíjas tűzoltó.

Hodut Jánosnak számos emlékezetes bevetése volt a több évtizedes munkája során / Fotó: Budaörs ÖTE archívum

A budaörsi szakember végül több mint két és fél évtizedet töltött a hivatásos állományban, az évek során nem csak oktatással vagy szervezéssel foglalkozott. Bizony voltak emlékezetes bevetések, amelyeket nem felejt el.

Hivatásos tűzoltóként talán a nyolcvanas évek végén történt piliscsabai tűzeset volt a legemlékezetesebb. Ebben az időben a mai Pázmány Péter Egyetem helyén szovjet katonai laktanya állt, ide kaptunk riasztást. Elsőként érkeztünk a helyszínre, ahol elsőre csak annyit lehetett megállapítani, hogy egy raktárépületből sűrű fekete füst jön ki. A nyelvi nehézségek miatt a felderítés nem tudott kitérni arra a körülményre, mit tárolnak a raktárban. Ezért fokozott óvatossággal kellett beavatkozni, számítva arra, hogy esetleg lőszer, vagy más olyan anyag lehet a raktárban, ami robbanást okozhat. Tűzcsap természetesen nem volt az objektum területén, ezért egy szovjet tartályos ZIL került elő valahonnan – Oгнеопасно (tűzveszélyes) felirattal. A ZIL tartályában ugyan már víz volt, de azóta sem oltottunk tüzet ilyen benzinszagú vízzel.

- mondta a 65 éves Hodut János.