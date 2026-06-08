Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Medárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kvíz: felismered az európai országok zászlóit? Ha 5 felett teljesítesz, igazi zseni vagy

Kvíz: felismered az európai országok zászlóit? Ha 5 felett teljesítesz, igazi zseni vagy

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 18:30
zászlókvízeurópai ország
Sokszor a legkisebb részlet vagy egy apró árnyalatbeli eltérés dönt a jó és a rossz válasz között. Teszteld le a tudásodat, és derítsd ki, hogy igazi zászló szakértő vagy-e, kattints a kvízre!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Ez a trükkös kvíz alaposan próbára teszi a memóriádat és a megfigyelőképességedet az európai lobogók világában.
  • A hasonló színek miatt a rutinos játékosok is könnyen eltévedhetnek.
  • Ha sikerül nyolcnál több helyes választ elérned, bátran kijelentheted, hogy a kontinens zászlóinak igazi zsenije vagy.

A zászlók világa sokkal izgalmasabb és trükkösebb, mint azt elsőre gondolnánk. Ez a mostani kvíz alaposan próbára teszi majd a memóriádat és a megfigyelőképességedet is. Sokan azt hiszik, hogy a jól ismert európai zászlók színei között képtelenség eltévedni, de a valóságban a hasonló trikolórok könnyen megvezethetik a játékosokat. Készülj fel, mert a könnyű kérdések mellett igazi beugratós feladatokkal is találkozol majd!

kvíz európai zászlók
Kvíz: felismered az európai országok zászlóit a legapróbb részleteik alapján?
Fotó: GreenThumbShots /   shutterstock

Indulhat a nagy európai zászló kvíz?

A kontinensünk országai rendkívül gazdag történelmi múlttal rendelkeznek, és ez a lobogóik egyedi szimbolikájában is tökéletesen tükröződik. Ebbe a kvízbe nemcsak a klasszikus, mindenki által ismert nagyhatalmak jelképeit válogattuk össze, a miniállamok és a balti térség különlegességeit is elhoztuk. A helyes válaszok megtalálásához sokszor nem elég a szerencse, a pontos méretarányok vagy a színek sorrendjének ismerete is döntő fontosságú lesz. Sőt, néhány kérdésnél a vallási vagy földrajzi háttérre utaló részleteket is jól át kell gondolnod a siker érdekében. Ne kapkodd el a döntést, nézd át alaposan a lehetőségeket, és zsebeld be a maximális pontszámot. Mutasd meg, mit tudsz ebben a zászlókvízben!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik skandináv ország zászlaját láthatjuk, ha egy kék alapon sárga skandináv keresztet ábrázoló lobogót nézünk?

Nézd meg a magyar történelmi zászlókat videón:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu