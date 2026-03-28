Egy betegség, ami nem válogat – Sztárok, akik endometriózisban szenvednek

A nők körében egyre gyakoribb betegségnek számít az endometriózis, amely a becslések szerint mintegy 190 millió nőt érint szerte a világon. Noha egyre több nő szenved tőle, még mindig nagyon kevesen tudják, pontosan mivel is jár a kór, ezért március az endometriózis hónapja lett. Napjaink egyik legalattomosabb betegsége nem válogatja meg az áldozatait, több világsztárnak is megkeseríti a mindennapjait: Palvin Barbara és Pamela Anderson is kés alá feküdt.
A gyönyörű magyar modell tavaly augusztusban kórházi ágyáról jelentkezett be, miután endometriózis miatt műtéten esett át. A Victoria’s Secret angyala hosszú évek óta küzdött kegyetlenül fájdalmas menstruációval, míg végül orvosai felállították a diagnózist. Palvin Barbara követőit is arra biztatja, hogy figyeljenek testük jelzéseire és ne vegyék félvállról a kínokat.
Hasonló cipőben járt Vajna Tímea is, aki 2021-ben esett át egy komoly műtéten, miután egy vérrel teli cisztát találtak a petefészkében. Később újra kórházba került, akkor méhtükrözést végeztek rajta. A sztáranyuka rengeteget küzdött, kitartása pedig nem volt hiábavaló, ugyanis azóta két gyönyörű gyermek édesanyja lett.
Dukai Reginát sem kímélte a betegség, csakúgy, mint Palácsik-Ráthonyi Tímeánál, a modellnél is a műtéti jelentette az egyetlen megoldást. A gyönyörű sztárnak gyógyszeres kezelést javasolt az orvosa, ő azonban a kellemetlen mellékhatások miatt úgy döntött, hogy a gyógyszer helyett életmódváltással küzd a tünetek ellen: glutén-, laktóz-, hús-, tej- és cukormentes diétájának köszönhetően mára nem kínozzák a fájdalmak.
Kapócs Zsóka hat évig küzdött a fájdalmas betegséggel, amely hosszú évekig nem engedte számára, hogy szülővé váljon. A csinos modell az ötödik lombikprogrammal járt sikerrel, az endometriózis miatt azonban nem adhatott életet természetes úton gyermekének, így császármetszéssel született meg kisfia.
Hollywood legszebb nőit sem kíméli a betegség: Pamela Anderson és Dolly Parton is endometriózisban szenved. A kínzó fájdalmakkal járó kór tehet arról is, hogy Marilyn Monroe-nak soha nem született gyermeke, noha többször is várandós volt, ám sajnos minden alkalommal elveszítette babáját.
Az endometriózis pontos oka máig nem ismert, de többféle elmélet próbálja megmagyarázni a kialakulását. Az egyik legelfogadottabb a „retrográd menstruáció” elmélet. Eszerint a menstruáció során a vér nemcsak a hüvelyen keresztül távozik, hanem a petevezetőkön át vissza is juthat a hasüregbe. Itt a méhnyálkahártyához hasonló sejtek megtapadhatnak a hashártyán vagy a belső szervek felszínén, majd elszaporodhatnak, és később ugyanúgy viselkednek, mint a méh belső nyálkahártyája.
Az endometriózis tünetei:
