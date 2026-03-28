Egy betegség, ami nem válogat – Sztárok, akik endometriózisban szenvednek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 15:00
Az egyik legalattomosabb kór, amelyben nők milliói szenvednek. Március 28-a az endometriózis világnapja, amely évezredekig egy árnyékban meghúzódó betegség volt. Mára egyre elterjedtebb, több millió nőt érint, köztük a legnagyobb sztárokat is, mint Palvin Barbara.
A nők körében egyre gyakoribb betegségnek számít az endometriózis, amely a becslések szerint mintegy 190 millió nőt érint szerte a világon. Noha egyre több nő szenved tőle, még mindig nagyon kevesen tudják, pontosan mivel is jár a kór, ezért március az endometriózis hónapja lett. Napjaink egyik legalattomosabb betegsége nem válogatja meg az áldozatait, több világsztárnak is megkeseríti a mindennapjait: Palvin Barbara és Pamela Anderson is kés alá feküdt.

Palvin Barbara tavaly esett át a műtéten
Palvin Barbara évekig küzdött a fájdalmas betegséggel (Fotó: TheStewartofNY/Getty Images)

A gyönyörű magyar modell tavaly augusztusban kórházi ágyáról jelentkezett be, miután endometriózis miatt műtéten esett át. A Victoria’s Secret angyala hosszú évek óta küzdött  kegyetlenül fájdalmas menstruációval, míg végül orvosai felállították a diagnózist. Palvin Barbara követőit is arra biztatja, hogy figyeljenek testük jelzéseire és ne vegyék félvállról a kínokat.

Vajna Tímea hosszú ideig nem tudott teherbe esni a betegség miatt
Palácsik-Ráthonyi Tímea gyermekei születése előtt sokáig szenvedett a betegség miatt (Fotó: MW)

Hasonló cipőben járt Vajna Tímea is, aki 2021-ben esett át egy komoly műtéten, miután egy vérrel teli cisztát találtak a petefészkében. Később újra kórházba került, akkor méhtükrözést végeztek rajta. A sztáranyuka rengeteget küzdött, kitartása pedig nem volt hiábavaló, ugyanis azóta két gyönyörű gyermek édesanyja lett.

Dukai Regina
Dukai Reginát életmódváltása szabadította meg a tünetektől (Fotó: MW)

Dukai Reginát sem kímélte a betegség, csakúgy, mint Palácsik-Ráthonyi Tímeánál, a modellnél is a műtéti jelentette az egyetlen megoldást. A gyönyörű sztárnak gyógyszeres kezelést javasolt az orvosa, ő azonban a kellemetlen mellékhatások miatt úgy döntött, hogy a gyógyszer helyett életmódváltással küzd a tünetek ellen: glutén-, laktóz-, hús-, tej- és cukormentes diétájának köszönhetően mára nem kínozzák a fájdalmak.

Kapócs Zsóka félt, hogy sosem lehet gyermeke
Kapócs Zsóka kisfia születése előtt rengeteget szenvedett a betegségtől (Fotó: TV2)

Kapócs Zsóka hat évig küzdött a fájdalmas betegséggel, amely hosszú évekig nem engedte számára, hogy szülővé váljon. A csinos modell az ötödik lombikprogrammal járt sikerrel, az endometriózis miatt azonban nem adhatott életet természetes úton gyermekének, így császármetszéssel született meg kisfia.

Pamela Anderson is endometriózissal küzd
Pamela Anderson is átélte az egyik legnagyobb fájdalommal járó betegséget (Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/Bestimage/Northfoto)

Hollywood legszebb nőit sem kíméli a betegség: Pamela Anderson és Dolly Parton is endometriózisban szenved. A kínzó fájdalmakkal járó kór tehet arról is, hogy Marilyn Monroe-nak soha nem született gyermeke, noha többször is várandós volt, ám sajnos minden alkalommal elveszítette babáját. 

Hogyan alakul ki?

Az endometriózis pontos oka máig nem ismert, de többféle elmélet próbálja megmagyarázni a kialakulását. Az egyik legelfogadottabb a „retrográd menstruáció” elmélet. Eszerint a menstruáció során a vér nemcsak a hüvelyen keresztül távozik, hanem a petevezetőkön át vissza is juthat a hasüregbe. Itt a méhnyálkahártyához hasonló sejtek megtapadhatnak a hashártyán vagy a belső szervek felszínén, majd elszaporodhatnak, és később ugyanúgy viselkednek, mint a méh belső nyálkahártyája.

Az endometriózis tünetei:

  • Fájdalmas menstruáció 
  • Fájdalom más időpontokban 
  • Fokozott vérzés 
  • Meddőség 

 

