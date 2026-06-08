Lángokban állt Budapest: Több házban is oltani kellett a pusztító tüzet

Tűz keletkezett egy budapesti, tizenhetedik kerületi társasházban, illetve centrifuga okozott bajt egy másik budapesti házban.

Centrifuga okozta a tüzet Budapesten.

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A Ferihegyi úti, háromemeletes épület egyik második emeleti lakásából áramlott ki füst. A fővárosi hivatásos tűzoltók behatoltak a füsttel telítődött lakásba, ahol a szellőztetés hatására néhány négyzetméteren visszagyulladtak a berendezési tárgyak. A lángokat a tűzoltók eloltották. Az érintett lakás fölötti ingatlanból két embert vittek le a szabadba, hozzájuk mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.

Centrifuga okozta a tüzet a budapesti házban

Egy centrifuga és annak környezete kapott lángra egy fővárosi, XX. kerületi családi házban. Az Ady Endre utcai épületbe a fővárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett mentek be, és rövid idő alatt eloltották a fürdőszobai tüzet. A házat egy lakó hagyta el, hozzá mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.