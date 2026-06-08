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Lángokban állt Budapest: Több házban is oltani kellett a pusztító tüzet

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 18:07
budapesti háztűz
A lánglovagoknak nem volt egyszerű hétfő délutánjuk. Budapestre rohantak oltani.

Tűz keletkezett egy budapesti, tizenhetedik kerületi társasházban, illetve centrifuga okozott bajt egy másik budapesti házban. 

Centrifuga okozta a tüzet Budapesten.
Centrifuga okozta a tüzet Budapesten.
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A Ferihegyi úti, háromemeletes épület egyik második emeleti lakásából áramlott ki füst. A fővárosi hivatásos tűzoltók behatoltak a füsttel telítődött lakásba, ahol a szellőztetés hatására néhány négyzetméteren visszagyulladtak a berendezési tárgyak. A lángokat a tűzoltók eloltották. Az érintett lakás fölötti ingatlanból két embert vittek le a szabadba, hozzájuk mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.

Centrifuga okozta a tüzet a budapesti házban

Egy centrifuga és annak környezete kapott lángra egy fővárosi, XX. kerületi családi házban. Az Ady Endre utcai épületbe a fővárosi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett mentek be, és rövid idő alatt eloltották a fürdőszobai tüzet. A házat egy lakó hagyta el, hozzá mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.

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