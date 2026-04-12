Drámai pillanatok: sírva nyilatkozott az Exatlon kiesője

Exatlon Hungary
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 07:00
párbajkieső
Szabó Réka őrületes véghajrában maradt játékban péntek este. Az Exatlon Hungary 2026-os évadából újabb versenyző távozott, Szabó Anikó sírva mesélte el, hogyan élte meg a történteket.

Péntek este sor került a harmadik párbajra is az Exatlon Hungary-ben, ahol már a Bajnokon és Kihívók is egyaránt küzdöttek. Végül a kékek közül Szabó Anikónak kellett távoznia a műsorból, Rékával való párbaja ugyanis egészen elképesztő furdulattal zárult. 

Exatlon Hungary 2026: Szabó Anikó az elején még jól állt, végül mégis neki kellett távoznia a műsorból (Fotó: TV2)

Exatlon Hungary 2026: Anikó elsírta magát kamerák előtt

Péntek este őrületes izgalmakkal zárult az Exatlon. Adél úgy döntött, hogy Esztert küldi párbajozni Jázminnal, Beni pedig Rékát küldte Anikóval. A küzdelem a csapatmedálokért folyt, amit a Bajnokok nyertek 7:5-re. Eszter és Máté a leggyorsabb versenyzők címét zsebelhették be. Anikó Rékával, Eszter Jázminnal futott a továbbjutásért. Anikó szédítő lendülettel indult, 3:0-ra vezetett is, Rékának azonban egy döbbenetes pálfordulással sikerült mégis zsinórban négy futamot nyernie. Anikó később Jázminnal párbajozott, ahol egy ideig még fej-fej mellett haladtak, Jázmin azonban behúzta a futamot és így Anikó lett az Exatlon kiesője. A Kihívók csalódottak voltak, de nagyon büszkék is, hiszen Jázmint tulajdonképpen csak a két medálja mentette meg, Anikó viszont sokkal rosszabbul élte meg a történteket.

Ez egy maraton futás volt, nem tudom, honnan merítettem erőt, szívemmel-lelkemmel küzdöttem. Nagyon szerettem volna még bent maradni, rossz érzés, hogy számomra véget ért az Exatlon. Azt hittem, hogy tovább fogok bent maradni, úgyhogy kicsit csalódott vagyok, sőt nagyon szomorú

– kezdte Anikó Gelencsér Timinek mesélni, ezen a ponton azonban ő sem tudta tovább tartani a könnyeit. Timi együttérzéséről biztosította a versenyzőt, hiszen ő is pontosan tudja, milyen érzés ezeken a pályákon küzdeni. Az mindenesetre tény, hogy az Exatlon Anikó nélkül már nem lesz ugyanaz, saját bevallása szerint azért esett neki különösen rosszul a veszteség, mert úgy érezte, hogy most érkezett meg igazán a játékba és most érzett rá, hogy hogyan kell magát lenyugtatni, hogyan kell végigfutni jól ezeken a pályákon és így túl gyorsnak érzi, hogy máris távoznia kell. 

Ha jobban bele tudtam volna jönni, szerintem jobbat is ki tudtam volna hozni magamból. Engem vitt a szívem meg a lelkem, ilyenkor mindig Caramel száma jut eszembe, hogy mindig küzdeni kell; küzdeni fogok, míg bírja szívem, nem adom fel. És valahogy csomószor eszembe jutott ez a futam alatt is. Meg persze az otthoniak, anyám, meg a barátaim, lélekben kértem őket, hogy küldjenek erőt, mert nagyon nagy szükségem volt rá.

Jázmint a medálok megléte erősíthette lélekben

Gelencsér Timi kérdésére Anikó elmondta: ha Jázminnak nem lett volna medálja, akkor biztos, hogy nem így alakul ez a párbaj, szerinte ugyanis Jázmin egy picit szét tud esni fejben.

Többször is megfigyeltük a csapattal, hogy ő ha érzi, a nyomást, látja, hogy dobálják le mellette a dolgokat, akkor be tud stresszelni egy kicsit. És ha nem lett volna ennyi medálja, akkor alakulhatott volna másképp is.

– mondta szomorúan.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
