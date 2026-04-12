Drámai pillanatok: sírva nyilatkozott az Exatlon kiesője

Péntek este sor került a harmadik párbajra is az Exatlon Hungary-ben, ahol már a Bajnokon és Kihívók is egyaránt küzdöttek. Végül a kékek közül Szabó Anikónak kellett távoznia a műsorból, Rékával való párbaja ugyanis egészen elképesztő furdulattal zárult.

Exatlon Hungary 2026: Szabó Anikó az elején még jól állt, végül mégis neki kellett távoznia a műsorból (Fotó: TV2)

Exatlon Hungary 2026: Anikó elsírta magát kamerák előtt

Péntek este őrületes izgalmakkal zárult az Exatlon. Adél úgy döntött, hogy Esztert küldi párbajozni Jázminnal, Beni pedig Rékát küldte Anikóval. A küzdelem a csapatmedálokért folyt, amit a Bajnokok nyertek 7:5-re. Eszter és Máté a leggyorsabb versenyzők címét zsebelhették be. Anikó Rékával, Eszter Jázminnal futott a továbbjutásért. Anikó szédítő lendülettel indult, 3:0-ra vezetett is, Rékának azonban egy döbbenetes pálfordulással sikerült mégis zsinórban négy futamot nyernie. Anikó később Jázminnal párbajozott, ahol egy ideig még fej-fej mellett haladtak, Jázmin azonban behúzta a futamot és így Anikó lett az Exatlon kiesője. A Kihívók csalódottak voltak, de nagyon büszkék is, hiszen Jázmint tulajdonképpen csak a két medálja mentette meg, Anikó viszont sokkal rosszabbul élte meg a történteket.

Ez egy maraton futás volt, nem tudom, honnan merítettem erőt, szívemmel-lelkemmel küzdöttem. Nagyon szerettem volna még bent maradni, rossz érzés, hogy számomra véget ért az Exatlon. Azt hittem, hogy tovább fogok bent maradni, úgyhogy kicsit csalódott vagyok, sőt nagyon szomorú

– kezdte Anikó Gelencsér Timinek mesélni, ezen a ponton azonban ő sem tudta tovább tartani a könnyeit. Timi együttérzéséről biztosította a versenyzőt, hiszen ő is pontosan tudja, milyen érzés ezeken a pályákon küzdeni. Az mindenesetre tény, hogy az Exatlon Anikó nélkül már nem lesz ugyanaz, saját bevallása szerint azért esett neki különösen rosszul a veszteség, mert úgy érezte, hogy most érkezett meg igazán a játékba és most érzett rá, hogy hogyan kell magát lenyugtatni, hogyan kell végigfutni jól ezeken a pályákon és így túl gyorsnak érzi, hogy máris távoznia kell.