Exatlon: Palik László most először él távkapcsolatban párjával

A rajongók már tűkön ülve várják, hogy négy év kihagyás után visszatérjen kedvenc műsoruk a képernyőre. De ma este újra elhangzik a sípszó, amit az Exatlon Hungary fanatikusainál jobban talán csak Palik László és a versenyzők várnak. A legendás műsorvezető a Bajnokokkal és a Kihívókkal már Dominikán van, lapunknak boldogan mesélt a visszatérésről, a két csapat dinamikájáról és arról is, hogy idén először nem a villáért megy a harc, hanem a Bázisért. A műsorvezető, Palik László gyermekei és párja nélkül kénytelen lenyomni a melót.

Az Exatlon Hungary műsorvezető párosa: Palik László és Gelencsér Timi lesz (Fotó: nanasipal / TV2)

Exatlon Hungary: Palik László örömmel tért vissza Dominikára

Hatalmas várakozás övezi a TV2 legendás sport-realityjének új évadát, amely négy év kihagyás után tér vissza a televízió képernyőjére. De ma végre az Exatlon Hungary 2026 elrajtol és Palik László szerint ha lehet, még az eddigi évadoknál is izgalmasabb lesz.

„Nagyon furcsa érzés volt 5 év után visszatérni Dominikára. Olyan mintha az ember hazatérne, minden fűszálat ismerek, hisz az alatt a 3 évad alatt, amikor összességében majd másfél évet töltöttem itt a Dominikai Köztársaságban, a második otthonommá vált” – kezdte a Borsnak a népszerű televíziós, aki Gelencsér Timivel vezeti a műsort. „Tehát ez egyfajta hazatérés volt számomra. A hely mellett a másik az emberi tényező, a kollégák, akik itt vártak, akik közül nagyon sokkal hosszú hónapokat, és ahogy említettem, összességében több, mint egy évet töltöttem el. Köztük a COVID időszaka alatt, ami különösen összekovácsolt minket, így aztán hatalmas örömmel öleltük meg egymást, amikor újra találkoztunk” - tette hozzá a tévés.

A forgatás Dominikán már elkezdődött, a Bajnokok és Kihívók túl vannak az első versenynapokon a kőkemény akadálypályákon.

Az új pályák minden várakozásunkat felülmúlták. Láttam róluk videókat, képeket, de a valós létük sokkal megdöbbentőbb számomra. Ez az »Exatlon szteroidokon«, tehát nem összehasonlítható a pályák mérete, hossza, kreativitása a korábbiakkal, irdatlant fejlődött az Exatlon az elmúlt évek alatt. A versenyzőkre sokkal nagyobb és komplexebb kihívások várnak. A két csapat minden várakozásunkat felülmúlta, már az első versenynapon lehetett látni, hogy olyanok voltak, mintha már 2 hónapja nap nap után versenyeznének egymással. Őrült elánnal csaptak és csapnak bele minden egyes nap a versenybe. Egyszerűen imádnivaló az, ahogy dolgoznak a pályákon, ahogy vágyják a sikert, ahogy éhesek arra, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Ráadásul az első pillanattól kezdve kitűnő volt mind a pirosaknál, mind a kékeknél a csapatdinamika, azaz egy-egy megbonthatatlan egységként futnak az adott nap céljáért

- zárta élményeit Palik László.