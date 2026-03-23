Exatlon: Palik László most először él távkapcsolatban párjával

A rajongók már tűkön ülve várják, hogy négy év kihagyás után visszatérjen kedvenc műsoruk a képernyőre. De ma este újra elhangzik a sípszó, amit az Exatlon Hungary fanatikusainál jobban talán csak Palik László és a versenyzők várnak. A legendás műsorvezető a Bajnokokkal és a Kihívókkal már Dominikán van, lapunknak boldogan mesélt a visszatérésről, a két csapat dinamikájáról és arról is, hogy idén először nem a villáért megy a harc, hanem a Bázisért. A műsorvezető, Palik László gyermekei és párja nélkül kénytelen lenyomni a melót.
Hatalmas várakozás övezi a TV2 legendás sport-realityjének új évadát, amely négy év kihagyás után tér vissza a televízió képernyőjére. De ma végre az Exatlon Hungary 2026 elrajtol és Palik László szerint ha lehet, még az eddigi évadoknál is izgalmasabb lesz.
„Nagyon furcsa érzés volt 5 év után visszatérni Dominikára. Olyan mintha az ember hazatérne, minden fűszálat ismerek, hisz az alatt a 3 évad alatt, amikor összességében majd másfél évet töltöttem itt a Dominikai Köztársaságban, a második otthonommá vált” – kezdte a Borsnak a népszerű televíziós, aki Gelencsér Timivel vezeti a műsort. „Tehát ez egyfajta hazatérés volt számomra. A hely mellett a másik az emberi tényező, a kollégák, akik itt vártak, akik közül nagyon sokkal hosszú hónapokat, és ahogy említettem, összességében több, mint egy évet töltöttem el. Köztük a COVID időszaka alatt, ami különösen összekovácsolt minket, így aztán hatalmas örömmel öleltük meg egymást, amikor újra találkoztunk” - tette hozzá a tévés.
A forgatás Dominikán már elkezdődött, a Bajnokok és Kihívók túl vannak az első versenynapokon a kőkemény akadálypályákon.
Az új pályák minden várakozásunkat felülmúlták. Láttam róluk videókat, képeket, de a valós létük sokkal megdöbbentőbb számomra. Ez az »Exatlon szteroidokon«, tehát nem összehasonlítható a pályák mérete, hossza, kreativitása a korábbiakkal, irdatlant fejlődött az Exatlon az elmúlt évek alatt. A versenyzőkre sokkal nagyobb és komplexebb kihívások várnak. A két csapat minden várakozásunkat felülmúlta, már az első versenynapon lehetett látni, hogy olyanok voltak, mintha már 2 hónapja nap nap után versenyeznének egymással. Őrült elánnal csaptak és csapnak bele minden egyes nap a versenybe. Egyszerűen imádnivaló az, ahogy dolgoznak a pályákon, ahogy vágyják a sikert, ahogy éhesek arra, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Ráadásul az első pillanattól kezdve kitűnő volt mind a pirosaknál, mind a kékeknél a csapatdinamika, azaz egy-egy megbonthatatlan egységként futnak az adott nap céljáért
- zárta élményeit Palik László.
„Az alapvető versenyfelépítés nem változik. Tehát a gyakorlott Exatlon-drukkerek azt az élményt fogják kapni az ötödik évadtól, amit várnak, ebben biztos vagyok. Minden hét első napja jól megszokott módon a lakhatásért folyik, egy Bázison lesz elhelyezve a két csapat – egy luxus és egy puritán oldalon, aminek érdekessége, hogy egy hatalmas üvegfal választja el a két részt, tehát a csapatok átlátnak egymáshoz. De az, hogy ez pontosan mit is jelent és hogyan is néz ki, azt az első adásban mutatjuk meg. Azt is elárulhatom, hogy ugyan csapatverseny folyik, a versenyzőknek nem csak a statisztikájuk miatt érdemes az egyéni teljesítményükre is figyelni. Valamint csavartunk egyet a végjátékon is, de minden kiderül majd ahogy haladunk előre az időben. Én csak annyit javasolnék a nézőinknek, hogy válasszák ki a kedvenc csapatukat és üljenek le a televízió elé, ha így tesznek, garantáltan jól fognak szórakozni.”
Arra is kíváncsiak voltunk Palik László és párja, Petra hogyan bírják a távkapcsolatot és ő, valamint a gyermekei meglátogatják-e Dominikán:
Petrával öt év óta most vagyunk először távkapcsolatban, de én azt gondolom, hogy a mai technikának köszönhetően ezt jól lehet bírni, mert folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással. Ha úgy alakul, akkor a tavaszi szünetben lehet, hogy kisebbik fiam, Vince, a párom, Petra és az ő kisfia, aki már szintén nagyfiú, mert lassan 14 éves, Samu meglátogatnak, de ez még szervezés alatt van. Ha a fiúk tudnak jönni, akkor természetesen Petra vezetésével fognak érkezni.
