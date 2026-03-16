Palik László elárulta, párja meglátogatja-e Dominikán: „Néha úgy érzem, Petra érdemtelenül támogat mindenben”

A műsorvezetőt a párja is támogatta a döntésben, így amikor Palik László újra igent mondott a TV2 hívó szavára, nem volt köztük vita ebben.

Palik László Exatlon emlékei még élénken élnek benne öt év után is, most pedig visszatér a napfényes Dominikára

„Néha úgy érzem, Petra érdemtelenül támogat mindenben. Azt mondta, „ha menned kell, menj, de majd gyere haza!” Még nem tudjuk, hogy kijön-e hozzám. Ez későbbi döntés; attól is függ, hogy mennyi ideig leszünk a helyszínen. Én bizonyos időt képes vagyok távol tölteni a gyerekeimtől, de aztán már „mindenem viszket”, mert meg kell ölelnem őket. Most más a helyzet, mint néhány évvel ezelőtt. A második és a harmadik évadban a fiaim végig velem voltak a helyszínen, ott jártak iskolába. Ma, ha itthon vagyok, a nagyobbik akkor sem él velem vagy Anikóval, mert Dublinban jár egyetemre. A kisebbik az érettségi előtt van, jövőre lesz negyedikes. Ez pedig ma már nem engedi meg a „néhány hónap itt, néhány hónap ott” állapotot. Ő itthon marad, de az édesanyja itthon van, és ha segíteni kell, Petra is jelen van.”

Palik László párja Petra mindenben támogatja a tévést

Palik László öt év után tér vissza Dominikára

Fiai is rendszeresen meglátogatták a tévést a forgatás alatt

Másfél évig élt Dominikán

Palik László fiai megtanultak spanyolul Dominikán

Az Exatlon Hungary műsorvezetője nem tartja kizártnak, hogy ha mégis úgy jön ki a lépés, a fiai meglátogatják; felülnek a repülőre, és néhány napot eltölthetnek együtt.

A mi nyereségünk, hogy mindkét fiam folyékonyan megtanult spanyolul. Az angol a fő nyelvük a magyar mellett, de kinn megtanultak spanyolul is. Megvallom, hogy engem az angol kicsit ellustított, mert ez a több nemzetiségű stábbal készülő Exatlon munkanyelve.

Az Exatlonosok ugyanarra a helyszínre utaznak vissza, mégpedig az ország délkeleti részére, ugyanis egy elzárt területen zajlik a forgatás. A kollégák azt mesélték Lacinak, hogy hatalmas fejlődésen ment át minden, vadonatúj pályák vannak, a stábnak pedig felépítettek egy szállodát.

„Nagyon pozitív érzésekkel vágok bele az új évad forgatásába, mert a kiutazó kollégák nagy részét jól ismerem és nagyra tartom, és nagy örömömre Timi is ismét ott lesz velünk. Szerintem zseniális versenyzőink lesznek, akik közül első ránézésre szerintem többen is esélyesek a végső győzelemre. Nagyon komoly sportélményt várok ettől a versenytől. Kialakult két olyan csapat, amelyet már most, előre imádok, kitűnő atléták.”