Másfél hónap viszontagságai – Ördög Nóra elárulta, mi a legnehezebb számára az Ázsia Expressz forgatása alatt – Exkluzív interjú!

Csütörtök hajnalban elindult Dél-Amerika felé az Ázsia Expressz stábja. A műsorvezető ezúttal is Ördög Nóra, aki a Borsnak mesélte el, hogy milyen dinamikája van egy ilyen maratoni forgatásnak.

Ördög Nóra álmosan, de vidáman indult el a 2026-os Ázsia Expresszre

Bors: Mennyi időre utaztatok Bolíviába és Brazíliába?

Ördög Nóra: Öt és fél hétre utaztunk ki. A környezetemnek már nagy rutinja van abban, miként kezeljék a hiányomat.

De megfigyeltem, hogy otthon mintha gyorsabban is repülne az idő. Persze nem tudom, hogy ők mit észlelnek ebből…

Nálunk azért belassul az idő, a hosszú forgatás közepe táján, vagy inkább az utolsó harmadában van egy kis holtpont. De a legsokkolóbb az, hogy elmegyünk tavasszal a hűvös, esős időből és mire hazatérünk májusban, addigra szinte itt a nyár. Úgyhogy átugrunk egy elég nagy szakaszt az otthoni létezésből, ami jó is, meg nem is.

Idén is csatlakozik hozzád a férjed, Nánási Pál meg a gyerekek?

Igen, ők április végén jönnek majd ki Dél-Amerikába, amikor mi már nagyjából 3 hétnyi forgatáson túl leszünk. Majdnem a végéig kint is lesznek. A kalandunk viszont Bolíviában kezdődik, eléggé szélsőséges terepen.

Ez mit jelent pontosan?

Az Andokban nagyon magasan indul a műsor, a magasság pedig alapvetően meghatározza a hőmérsékletet is, úgyhogy most a hidegre is fel kell készülnünk.

Még bunda is van a bőröndömben. Az első szakaszban ott kifejezetten hűvös időre lehet számítani, meleg ruhákkal is kell készülni.

Az eddigi Ázsia Expresszes bőröndjeim zömmel nyári ruhákkal voltak tele, de itt nulla fok köré is visszaeshet a hőmérséklet. Ahogy haladunk Brazília felé, és jövünk lefelé, egyre melegszik majd az idő, és a vége meg már 35 fok lesz 100 százalékos páratartalom mellett.

Ördög Nóra mindenre felkészült

Hat óra időeltolódás van. Mennyire tudsz átállni, amikor időzónákat váltasz?

Annyira nem szokott megviselni. A magasság miatti oxigénhiány volt az, amitől jobban tartott a produkció, ezért egy plusz napot hozzá is toldottak. Úgy utaztunk ki, hogy az akklimatizálódásra volt plusz 24 óránk.

Dél-Amerikában jártál már?

Dél-Amerikát nem ismerem, a kontinensen ez a legdélebbi pont, ahol járok. Abszolút bakancslistás volt nekem Brazília, úgyhogy iszonyatosan boldog voltam, amikor meghallottam, hogy az Ázsia Expresszel élhetem ezt át. Van egyébként nagyon közeli barátom Magyarországon, aki Brazíliából származik, és sokszor megbeszéltük, hogy együtt fogunk majd utazni családosan Brazíliába, és akkor az ő útmutatásával fogjuk felfedezni.

De azért azt tudom és látom, hogy amikor egy Ázsia Expressz forgatáson vagyunk, bármelyik országban, akkor az egy elképesztő élmény.

Nem hagyjuk ki a legesszenciálisabb látnivalókat. Ezekre a helyekre forgatási engedélyt kapunk, el tudjuk kerülni a tömeget, a turistákat, így még komolyabb élmény.