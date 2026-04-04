Másfél hónap viszontagságai – Ördög Nóra elárulta, mi a legnehezebb számára az Ázsia Expressz forgatása alatt – Exkluzív interjú!

Csütörtök hajnalban elindult Dél-Amerika felé az Ázsia Expressz stábja. A műsorvezető ezúttal is Ördög Nóra, aki a Borsnak mesélte el, hogy milyen dinamikája van egy ilyen maratoni forgatásnak.
Bors: Mennyi időre utaztatok Bolíviába és Brazíliába?
Ördög Nóra: Öt és fél hétre utaztunk ki. A környezetemnek már nagy rutinja van abban, miként kezeljék a hiányomat.
De megfigyeltem, hogy otthon mintha gyorsabban is repülne az idő. Persze nem tudom, hogy ők mit észlelnek ebből…
Nálunk azért belassul az idő, a hosszú forgatás közepe táján, vagy inkább az utolsó harmadában van egy kis holtpont. De a legsokkolóbb az, hogy elmegyünk tavasszal a hűvös, esős időből és mire hazatérünk májusban, addigra szinte itt a nyár. Úgyhogy átugrunk egy elég nagy szakaszt az otthoni létezésből, ami jó is, meg nem is.
Idén is csatlakozik hozzád a férjed, Nánási Pál meg a gyerekek?
Igen, ők április végén jönnek majd ki Dél-Amerikába, amikor mi már nagyjából 3 hétnyi forgatáson túl leszünk. Majdnem a végéig kint is lesznek. A kalandunk viszont Bolíviában kezdődik, eléggé szélsőséges terepen.
Ez mit jelent pontosan?
Az Andokban nagyon magasan indul a műsor, a magasság pedig alapvetően meghatározza a hőmérsékletet is, úgyhogy most a hidegre is fel kell készülnünk.
Még bunda is van a bőröndömben. Az első szakaszban ott kifejezetten hűvös időre lehet számítani, meleg ruhákkal is kell készülni.
Az eddigi Ázsia Expresszes bőröndjeim zömmel nyári ruhákkal voltak tele, de itt nulla fok köré is visszaeshet a hőmérséklet. Ahogy haladunk Brazília felé, és jövünk lefelé, egyre melegszik majd az idő, és a vége meg már 35 fok lesz 100 százalékos páratartalom mellett.
Hat óra időeltolódás van. Mennyire tudsz átállni, amikor időzónákat váltasz?
Annyira nem szokott megviselni. A magasság miatti oxigénhiány volt az, amitől jobban tartott a produkció, ezért egy plusz napot hozzá is toldottak. Úgy utaztunk ki, hogy az akklimatizálódásra volt plusz 24 óránk.
Dél-Amerikában jártál már?
Dél-Amerikát nem ismerem, a kontinensen ez a legdélebbi pont, ahol járok. Abszolút bakancslistás volt nekem Brazília, úgyhogy iszonyatosan boldog voltam, amikor meghallottam, hogy az Ázsia Expresszel élhetem ezt át. Van egyébként nagyon közeli barátom Magyarországon, aki Brazíliából származik, és sokszor megbeszéltük, hogy együtt fogunk majd utazni családosan Brazíliába, és akkor az ő útmutatásával fogjuk felfedezni.
De azért azt tudom és látom, hogy amikor egy Ázsia Expressz forgatáson vagyunk, bármelyik országban, akkor az egy elképesztő élmény.
Nem hagyjuk ki a legesszenciálisabb látnivalókat. Ezekre a helyekre forgatási engedélyt kapunk, el tudjuk kerülni a tömeget, a turistákat, így még komolyabb élmény.
Előfordultak veszélyes helyzetek korábban. Mennyire biztonságos egy másfél hónapos, dél-amerikai forgatás?
Mindig van velünk biztonsági szolgálat, ez Mexikóban is így volt, és szükség is volt nyilván arra, hogy mi biztonságban tudjuk érezni magunkat. Kaptunk előzetesen egy nagyon hosszú biztonsági leírást arról, hogy mit lehet és mit nem.
Ha betartjuk a szabályokat, akkor én abban bízom, hogy nem lesz nagyobb probléma.
Alapvetően szabálykövető vagyok, ha az ember elkerüli a rizikós helyzeteket, nem lehet baj. Együtt mozgunk, nem kószálunk el.
Mi történik olyankor, ha lebetegszel?
Attól tartok, hogy ez megúszhatatlan. Nem is tudok talán olyan Ázsia Expressz forgatást visszaidézni, ahol ne lettem volna beteg rövid időre. Általában a legrosszabb, ami előfordulhat, hogyha a hangom elmegy, ilyen is volt már. De az embernek megugrik az adrenalinszintje azokra az időintervallumokra, amikor tényleg kamera elé kell állni, így tud teljesíteni.
Gyomorpanaszok pedig rendszeresen vannak stábon belül is.
Volt már olyan, hogy végigsöpört mindenkin egy lázas, köhögős, orrfújós megbetegedés. Van velünk orvos is, mindenféle egészségügyi vészhelyzetre fel vagyunk készülve.
A családon kívül mi hiányzik neked ilyenkor, amikor elmész másfél hónapra?
Előbb-utóbb a magyar ételek, azok nagyon hiányoznak. Egyébként általában úgy forgatjuk ezt a műsort több éve, hogy a húsvét kimarad, most is így jött ki. De a családom gondoskodott róla, hogy ne maradjak ki az élményből, a kedvenc húsvéti menümből előkerült utazás előtt a sonka, a tojás, a torma, a kalács.
Ilyen hiányérzet tehát nem lesz bennem, de a forgatás utolsó harmadában a stábtagokkal elkezdjük bedobálni fantasztikus magyar ételek nevét, amelyeket imádunk, ilyen a gulyásleves, paprikás krumpli, a pörkölt, tojásos nokedli, friss salátával.
Ezeken úgy jól elfantáziálgatunk, hogy jaj, de jól lesz majd, ha hazajövünk, és akkor ezeket újra ehetjük!
Kóstolsz mindig helyi ételeket?
Persze, a helyi finomságokat nem hagyjuk ki. Izgalmas és szórakoztató, amikor felfedezzük a helyi gasztronómia különlegességeit. De a hazai ízek utáni hiányérzet így is jelentkezik a hosszú-hosszú kinn töltött hetek után.
És érdekes, de szokott hiányozni az autóvezetés.
Ott ugyanis csak a stábbal közlekedünk, van kisbusz, amelyben utazunk, ott van a sofőr, aki vezet. Úgyhogy, jó élmény szokott lenni, amikor hazajövök, és először be tudok ülni a saját autómba. Oda megyek, ahova akarok, ez szabadságérzetet ad.
Mi a forgatás legfárasztóbb része?
A költözködés nem olyan jó, folyamatosan megyünk egyik helyről a másikra, ahogy a versenyző párosok. Bőröndből élünk, onnan öltözködünk, nincs meg az a komfort, hogy az ember kinyitja a ruhásszekrényét, és akkor onnan válogat ruhákat magának.
Összeszámoltad, hogy hány országban jártál?
Nagyon sok helyre eljutottam, hihetetlenül szerencsés vagyok. De minél több helyen jár az ember, annál inkább érzi, hogy úristen, még itt sem voltam, még ezt sem láttam... Nagyon sok helyet láttam, és pont ezért tudom és érzem, hogy még mennyire sok szép ország van a világon, amit olyan jó volna felfedezni!
