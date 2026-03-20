Ördög Nóra mindenkit maga mögé utasított: "Sajnáltam volna, ha ez kimarad az életemből..."

A Budapest Music Center adott otthont annak az ünnepélyes eseménynek, ahol szerda este a hazai televíziós világ legjobbjait jutalmazták. A díjátadó ismét megmutatta, mennyire sokszínű és erős a magyar televíziós mezőny. Ördög Nóra nem először állt a színpadon, ugyanakkor meghatódva köszönte meg az évek során elé gördülő lehetőségeket.

Ördög Nóra ismét az év legjobb női műsorvezetője lett (Fotó: Gáll Regina)

Ördög Nóra sokadszor tarolt a gálán

Ördög Nóra számára ismét elismerést hozott a szakma egyik legnagyobb presztízsű eseménye. A Televíziós Újságírók Díja 2026-ban is visszaigazolta, hogy a magyar televíziós kínálat képes megújulni és versenyképes maradni. A gálán több produkció is kiemelkedett, köztük a Hunyadi, amely több kategóriában is elismerést kapott, de a TV2 műsorai szép számmal gyűjtöttek díjakat Az est egyik legnagyobb nyertese pedig kétségtelenül Ördög Nóra volt, aki immár hatodik alkalommal vehette át a legjobb női műsorvezetőnek járó díjat. A műsorvezető meghatottan állt ki a vendégek elé átvenni, és beszédében őszintén fogalmazott:

Nem tudok már mit mondani, ez a szakmám. Lepottyantotok Balin, Ázsiában, Amerikában, bárhol és elkezdem mondani a dolgokat. De az az érzés van bennem, hogy elképesztően sok barátom van, akikkel együtt dolgoztam, vagy együtt dolgozom. Ez nagyon boldoggá tesz. A szerencse, az a lehetőség találkozása a felkészültséggel. A díjra úgy tekintek, mint a felkészültség, a lehetőség pedig az, amit a kreatív emberektől, szerkesztőktől, producerektől kapok. Én lehetek az a szerencsés, aki ott áll, az, aki valaha arról álmodott, hogy műsort vezethet. Nem tudok mit mondani, nem azért, mert nem értékelem, hanem azért, mert nagyon is!

A Borsnak adott interjújában arról is beszélt, hogy szerinte nincs egyetlen titka a sikerének és annak, hogy hosszú évek óta a képernyőn látjuk. Inkább maguk a műsorok azok, amelyek folyamatosan megújulnak, és új kihívások elé állítják.