Ördög Nóra mindenkit maga mögé utasított: "Sajnáltam volna, ha ez kimarad az életemből..."

A Budapest Music Center adott otthont annak az ünnepélyes eseménynek, ahol szerda este a hazai televíziós világ legjobbjait jutalmazták. A díjátadó ismét megmutatta, mennyire sokszínű és erős a magyar televíziós mezőny. Ördög Nóra nem először állt a színpadon, ugyanakkor meghatódva köszönte meg az évek során elé gördülő lehetőségeket.
Ördög Nóra számára ismét elismerést hozott a szakma egyik legnagyobb presztízsű eseménye. A Televíziós Újságírók Díja 2026-ban is visszaigazolta, hogy a magyar televíziós kínálat képes megújulni és versenyképes maradni. A gálán több produkció is kiemelkedett, köztük a Hunyadi, amely több kategóriában is elismerést kapott, de a TV2 műsorai szép számmal gyűjtöttek díjakat Az est egyik legnagyobb nyertese pedig kétségtelenül Ördög Nóra volt, aki immár hatodik alkalommal vehette át a legjobb női műsorvezetőnek járó díjat. A műsorvezető meghatottan állt ki a vendégek elé átvenni, és beszédében őszintén fogalmazott:
Nem tudok már mit mondani, ez a szakmám. Lepottyantotok Balin, Ázsiában, Amerikában, bárhol és elkezdem mondani a dolgokat. De az az érzés van bennem, hogy elképesztően sok barátom van, akikkel együtt dolgoztam, vagy együtt dolgozom. Ez nagyon boldoggá tesz. A szerencse, az a lehetőség találkozása a felkészültséggel. A díjra úgy tekintek, mint a felkészültség, a lehetőség pedig az, amit a kreatív emberektől, szerkesztőktől, producerektől kapok. Én lehetek az a szerencsés, aki ott áll, az, aki valaha arról álmodott, hogy műsort vezethet. Nem tudok mit mondani, nem azért, mert nem értékelem, hanem azért, mert nagyon is!
A Borsnak adott interjújában arról is beszélt, hogy szerinte nincs egyetlen titka a sikerének és annak, hogy hosszú évek óta a képernyőn látjuk. Inkább maguk a műsorok azok, amelyek folyamatosan megújulnak, és új kihívások elé állítják.
Nem is az én titkom, a műsorok titka. Folyamatosan megújul a műsorkínálat és mindig más műsorok találnak meg. Illetve vannak olyanok, amik hozzám nőttek, például Ázsia Expressz, Séfek séfe, hosszú ideje szeretik a nézők. És ez a lényeg, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiket tényleg szeretnek ők is és mi, alkotók is.
Az Ázsia Expressz forgatásait külön is kiemelte a műsorvezető: ezek az utazások nemcsak szakmailag, hanem emberileg is rengeteget adtak neki.
Az Ázsia Expressz utazások mindig nagyon kalandosak. Egy nagy nemzetközi stábbal dolgozunk együtt, ahány év, annyi ország, tényleg sok újdonságot hoz egy ilyen nagy nemzetközi projekt. Ha lenne valami, amit ki kellene emelnem, hogy sajnáltam volna, ha kimarad az életemből, az ez a műsor. Tényleg hiányozna, ha ezt nem tapasztalhattam volna meg.
- mesélte a díjazott tévés.
A mindennapokban azonban nemcsak műsorvezetőként kell helytállnia. Mesélt arról is, hogyan próbálja összehangolni a munkát és a családi életet: gyermekeit edzésekre viszi, közben szervezi a logisztikát, és igyekszik mindent kézben tartani:
Ide is úgy jöttem, hogy a kisfiamat kidobtam kosáredzésre, a kislányomat légtorna edzésre, megszerveztem az anyuka logisztikával, hogy hogyan fognak hazajutni, próbálok multitaskingolni. Segítséget kapok, anélkül nem is mehetne. Nagyra értékelem például, hogy az anyukatársakkal össze tudunk fogni és osztozunk a logisztikán a szülőkkel.
Ördög Nóra fiatalon is tudatosan építkezett a pályáján és mindig nyitott volt az új lehetőségekre. Talán éppen ez az a hozzáállás, amely lehetővé tette számára, hogy hosszú éveken át a szakma élvonalában maradjon. A jövővel kapcsolatban sincsenek túlzottan bonyolult vágyai: legnagyobb álma az, hogy minél tovább folytathassa azt, amit igazán szeret – a műsorvezetést.
