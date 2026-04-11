Választás 2026BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Szaniszló, Leó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tündérmese A Nagy Duettben, tarolt A szépség és a szörnyeteg

Nagy Duett
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 21:28
Lakatos LajosTolvai Reni
Lakatos Laci és Tolvai Reni a szépség és a herceg bőrébe bújt.

Mesébe illő pillanatok születtek A Nagy Duett adásában, amikor Lakatos Laci és mestere, Tolvai Reni színpadra léptek, és egyenesen egy Disney-mesébe repítették a nézőket.

Lakatos Laciék elvarázsolták a zsűrit a Nagy Duettben
Tolvai Reni régóta mondogatta, hogy A szépség és a Szörnyeteg dalát szerette volna előadni a Nagy Duettben / Fotó: MATE KRISZTIAN

Lakatos Laciék elvarázsolták a zsűrit a Nagy Duettben

A páros A szépség és a Szörnyeteg ikonikus dalával kápráztatta el a zsűrit, miközben a látvány is lélegzetelállító volt, Tolvai Reni Belle híres sárga báli ruhájában ragyogott, míg Lakatos Laci hercegként jelent meg a színpadon. A romantikus hangulatot gyertyafény és varázslatos díszlet tette teljessé, mintha egy valódi tündérmese elevenedett volna meg.

Az előadás érzelmekkel teli volt, amit a zsűri sem hagyott szó nélkül. Lékai-Kiss Ramóna bevallotta, hogy teljesen a páros rajongójává vált, és mélyen megérintette a produkció.

Kasza Tibi ugyanakkor megjegyezte, hogy a választott dal komoly kihívást jelentett, és szerinte Laci néhol túl sokat „hajlított” a hangján, mégis úgy vélte, hogy az összhatás így is egy tökéletes, klasszikus Disney-pillanat lett.

Egy meglepő kulisszatitkot is elárult a zsűriben ülő Stohl András, kiderült, hogy az eredeti mesében az ő hangját is hallhatjuk! A színész ugyanis a Lefou nevű karakter magyar hangjaként volt hallható, így számára különösen személyes volt a produkció.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu