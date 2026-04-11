Tündérmese A Nagy Duettben, tarolt A szépség és a szörnyeteg

Mesébe illő pillanatok születtek A Nagy Duett adásában, amikor Lakatos Laci és mestere, Tolvai Reni színpadra léptek, és egyenesen egy Disney-mesébe repítették a nézőket.

Tolvai Reni régóta mondogatta, hogy A szépség és a Szörnyeteg dalát szerette volna előadni a Nagy Duettben / Fotó: MATE KRISZTIAN

Lakatos Laciék elvarázsolták a zsűrit a Nagy Duettben

A páros A szépség és a Szörnyeteg ikonikus dalával kápráztatta el a zsűrit, miközben a látvány is lélegzetelállító volt, Tolvai Reni Belle híres sárga báli ruhájában ragyogott, míg Lakatos Laci hercegként jelent meg a színpadon. A romantikus hangulatot gyertyafény és varázslatos díszlet tette teljessé, mintha egy valódi tündérmese elevenedett volna meg.

Az előadás érzelmekkel teli volt, amit a zsűri sem hagyott szó nélkül. Lékai-Kiss Ramóna bevallotta, hogy teljesen a páros rajongójává vált, és mélyen megérintette a produkció.

Kasza Tibi ugyanakkor megjegyezte, hogy a választott dal komoly kihívást jelentett, és szerinte Laci néhol túl sokat „hajlított” a hangján, mégis úgy vélte, hogy az összhatás így is egy tökéletes, klasszikus Disney-pillanat lett.

Egy meglepő kulisszatitkot is elárult a zsűriben ülő Stohl András, kiderült, hogy az eredeti mesében az ő hangját is hallhatjuk! A színész ugyanis a Lefou nevű karakter magyar hangjaként volt hallható, így számára különösen személyes volt a produkció.