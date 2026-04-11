Kiderült a szavazás eredménye: a rajongók döntöttek A Nagy Duett győzteséről

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 13:00
Ma véget ér az ország kedvenc show-ja és végre kiderül, hogy melyik páros viheti haza a trófeát. A Nagy Duett döntőseire már napok óta szavazhatnak a nézők, és mostanra el is dőlt az eredmény.
9 hétig tartó izgalmak és kemény küzdelem után ma, rendhagyó módon szombat este, véget ér A Nagy Duett 8. évada és végre kiderül, hogy idén Gesztesi Panka és Kovács Áron, Domján Evelin és Vastag Csaba, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., vagy Tolvai Reni és Lakatos Laci zsebelik be a győzelmet. A nézők egész héten, és természetesen az adás alatt is szavazhatnak a kedvenceikre, de a Bors olvasóinak szavazatai alapján igencsak egyértelműnek tűnik az eredmény.

Lakatos Lakatos és Tolvai Reni vigaszágon jutottak be A Nagy Duett döntőjébe.
A Nagy Duett nyertese még akár Tolvai Reni és Lakatos Laci is lehetnek, hiszen múlt héten vigaszágon bejutottak a döntőbe (Fotó: Bors)

A Nagy Duett 2026-os évadának versenyzői már tűkön ülnek, hogy végre a fináléban is megmutathassák mit tudnak, de arra még estig várni kell. Az azonban már most kiderült, hogy a Bors olvasói kiket szeretnének leginkább a dobogó legfelső fokán látni, ugyanis az elmúlt napokban nálunk is szavazhattak a négy döntős párosra. Úgy tűnik, hogy a rajongók szerint leginkább Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna érdemlik meg a győzelmet, ugyanis a fiatalok több mint 70%-os eredménnyel zártak a listánkon. A második helyezettek kiléte azonban már egyáltalán nem ilyen egyértelmű, ugyanis Kovács Áron és Gesztesi Panka, valamint Lakatos Laci és Tolvai Reni duója is 15% körüli eredménnyel zárt, bár előbbiek a szavazás végén, épp csak egy hajszállal, de behúzták nálunk az ezüstérmet. Így Vastag Csaba és Domján Evelin sajnos az utolsó helyre szorultak, de természetesen egy ilyen erős mezőnyben még a negyedik hely is nagyon szép eredmény.

Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna minden produkciója felrobbantja A Nagy Duett színpadát.
Schobert Norbi Jr. Lengyel Johanna oldalán mutatta meg énektudását, ami olyan jól sikerült, hogy még a zenei karriert is fontolóra veszi (Fotó: Tumbász Hédi)

A Nagy Duett szereplői még mindent megváltoztathatnak

A szavazásunk alapján tehát ifj. Schobert Norbi és Lengyel Johanna kettőse lenne az abszolút győztes, de a ma esti teljesítményük még sok mindent befolyásolhat. Amellett, hogy akár meg is erősíthetik a pozíciójukat, könnyen lehet, hogy a többiek olyan meglepetést okoznak, ami egyenesen az első helyre repíti őket. Mindenesetre egy biztos, hatalmas, izgalmakkal teli fináléra számíthatunk, ahol minden döntős kétségkívül megérdemelné A Nagy Duett győztese címet, így feltehetően a versenyzők rajongói és szerettei az utolsó pillanatokig izgulhatnak majd.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu