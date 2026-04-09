Már a műsor előtt eldőlhet ki lesz A Nagy Duett győztese?

Most szombaton véget ér A Nagy Duett 2026-os évada, ahol a döntőbe jutott három páros, Kovács Áron és Gesztesi Panka, Vastag Csaba és Domján Evelin, Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna, valamint a vigaszágon továbbjutó Lakatos Laci és Tolvai Reni küzdenek majd meg egymással. A négy párosra most egész héten lehet szavazni, így a közönség kedvencei, akik eddigi teljesítményükkel a leginkább meggyőzték a nézőket, komoly előnyre tehetnek szert már a show előtt. Ennek kapcsán most nálunk is szavazhatnak a rajongók, hogy kiderüljön, olvasóink szerint kik érdemlik meg leginkább A Nagy Duett győztese címet.

Gesztesi Panka Kovács Áron oldalán végre megmutathatta mire is képes, még arra is jó esély van, hogy megnyerjék A Nagy Duettet (Fotó: MATE KRISZTIAN/Bors)

Két héttel ezelőtt, A Nagy Duett 8. évadának elődöntőjében kiderült, hogy Gesztesi Panka és Kovács Áron, Domján Evelin és Vastag Csaba, valamint Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. már biztosan megmérkőzhetnek majd a fináléban. Ám Liptai Claudia és Till Attila még tartogattak egy váratlan csavart, ugyanis a műsort meghosszabbították egy adással, és a múlt heti, rendkívüli show-ban A Nagy Duett kiesői tértek vissza, hogy még egyszer utoljára bizonyíthassanak. Ráadásul a tét nem volt kisebb, mint hogy az adás győztese vigaszágon szintén a döntőben találja magát és akár még az idei évad győztese is lehet. A gálaműsorban a párosok nagyon odatették magukat, így sem a nézőknek, sem pedig a zsűrinek nem volt könnyű dolga, de végül Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, illetve Tolvai Reni és Lakatos Laci maradtak a színpadon, mint esélyes továbbjutók. Közülük pedig az utóbbi páros került ki győztesen, akik meglehetősen egyedi Hit The Road Jack interpretációjukkal elrabolták a nézők szívét, sőt Lakatos Laci Mona Lisaként még Stohl Andrást is meghódította.

Vasárnap kiderül ki nyerte A Nagy Duettet, amire még Lakatos Laci és Tolvai Reni párosa is esélyes (Fotó: MATE KRISZTIAN)

A Nagy Duett versenyzői meglepő produkcióval készülnek

Bár Lakatos Laci humoristaként folyton viccelődik kollégáival és persze a nézőknek sem egyszerű eldönteni, éppen mit ért komolyan, de úgy tűnik abban, hogy egy igazi Disney klasszikussal szeretne színpadra állni a döntőben, nem ismer tréfát.

Annyira el akartam énekelni a Szépség és a szörnyeteg főcímdalát, hogy végül kierőszakoltam, na jó bevonzottam. Ezért mondom mindenkinek, hogy legyenek álmai, mert íme a példa, valóra lehet váltani, csak akarni kell. Sokan mondták, hogy á, Laciék nem jutnak a döntőbe, nem fogja elénekelni, amit annyira szeretne. És tessék, elénekeljük!

– mondta a továbbjutásuk után Tolvai Reni partnere.