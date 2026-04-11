Állva tapsolt A Nagy Duett zsűrije az első produkciónál - erre senki sem számított

Hatalmas bulihangulat robbant ki A Nagy Duett színpadán, amikor Gesztesi Panka és mestere, Kovács Áron színpadra léptek, és amit ott műveltek, arra senki sem volt felkészülve!
A páros a „Piros lett a pipacs” című mulatós slágerrel indította az estét, és pillanatok alatt olyan bulihangulatot teremtettek, hogy a közönség és a zsűri is teljesen elvesztette a fejét. Színes, vibráló ruhákban ropták a táncot, és olyan energiát vittek a produkcióba, ami szinte berobbantotta a stúdiót.
A zsűritagok szó szerint nem bírtak magukkal, felállva tapsoltak, és láthatóan teljesen magával ragadta őket a produkció. Horváth Tamás külön kiemelte Panka előadását, annyira beleélte magát, hogy majdnem fel is ment a színpadra táncolni! Viccesen meg is jegyezte, hogy az utolsó adásban már úgyis mindegy, ha ezért kirúgják.
A zsűri egyöntetű véleménye szerint Gesztesi Panka hatalmasat fejlődött, teljesen kinyílt a műsor során, és most már szinte Kovács Áronnak kell utána loholnia a tempóban.
Lékai-Kiss Ramóna sem tudta leplezni lelkesedését, egyszerűen nem tudta levenni a szemét Pankáról, és finoman utalt rá, hogy ez a produkció akár győztes is lehet.
