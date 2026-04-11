Hatalmas bulival kezdődött A Nagy Duett utolsó adása!

Felejthetetlen bulival robbant be A Nagy Duett fináléja, ahol a hangulat már az első pillanatokban az egekbe szökött! A műsort a két ikonikus házigazda, Liptai Claudia és Till Attila nyitotta meg elképesztő energiával – és nemcsak beszéltek, hanem be is robbantak a táncparkettre.

Lékai-Kiss Ramóna bevallotta, még az utolsó pillanatban sem hitte volna, hogy végül ők nyerik meg a Nagy Duett korábbi adását / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Bulival indul az utolsó Nagy Duett

Elegáns, mégis látványos szettben ropták, miközben mögöttük a táncosok aranyban csillogva varázsoltak igazi show-hangulatot a színpadra. A páros a legendás Young Hearts Run Free dallal indította az estét, és már ekkor sejteni lehetett, hogy ez az adás nem lesz hétköznapi.

A látványt tovább fokozta, hogy a zsűritagok sem bírták ki, ők is dalra fakadtak, miközben arany konfetti hullott a színpadra, igazi fináléhoz méltó pillanatokat teremtve. Egyöntetűen kijelentették, ezen az estén nem is az számít, ki viszi haza a győzelmet, a lényeg a szórakozás!

A meglepetések azonban itt nem értek véget. Lékai-Kiss Ramóna őszintén bevallotta, még az utolsó pillanatban sem hitte volna, hogy végül ők nyerik meg a versenyt Brasch Bence oldalán.

A zsűri közben nosztalgikus és vicces sztorikkal szórakoztatta a nézőket, Kasza Tibi például elárulta, hogy pontosan hét évvel ezelőtt, egy Nagy Duett-adásban kérte meg a felesége kezét. Eközben Horváth Tamás visszaemlékezett, hogy 2011-ben, az első évad idején Lékai-Kiss Ramóna még autóversenyzéssel foglalkozott, Stohl András börtönben volt, és a zsűriben akkor egyedül Kasza Tibi ült.