Schobert Norbi Jr korábban Amerikában próbált volna szerencsét – A Nagy Duett mindent megváltoztatott

Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. párosa A Nagy Duett 2026 egyik legnagyobb meglepetése lett. A fiatal versenyző teljesítménye hétről hétre erősödött, és mára odáig jutott, hogy már a döntő egyik komoly esélyeseként emlegetik. A Schobert család többi tagja minden adáson ott ül a nézőtéren, és óriási büszkeséggel figyelik, ahogy Norbika egyre magabiztosabban áll a színpadon. A fiatal tehetségnek nagyon jól esnek a sikerek, és megtudtuk, hogy korábban külföldön is szerencsét próbált volna.
Rubint Réka, aki mindig élőben szurkol fiának, elárulta, hogy bár a Schobert családot gyakran érik kritikák a közösségi médiában, azonban a fiatal sztár sikerei miatt most egy egészen különleges dolog történt, amit a büszke édesanya is kiemelt lapunknak.
Őszinte leszek, nagyon szívmelengető látni, ahogy olvasom minden platformon a kommenteket, és azok az emberek, akik valamilyen oknál fogva nem szeretnek minket, vagy Norbit, vagy engem, vagy akár mindkettőnket, Norbikát mégis szeretik. Ez óriási dolog, mert ő pont erre vágyott. Szerintem ezért is ment volna akár Amerikáig is továbbtanulni, mert meg akarta mutatni, hogy ki is ő valójában. Nem a mi gyerekünkként, hanem a saját sikerei által szeretett volna előrébb jutni
– mondta a büszke édesanya.
Azt is hozzátette, hogy szerinte pontosan ez az, ami most megvalósult a műsorban.
„A Nagy Duett színpadán most sikerült bizonyítania, mert a zsűri minden alkalommal kiemeli, hogy milyen alázatos és szerény fiatalember. Nagyon köszönöm a nézőknek, hogy látják, hogy milyen ember. Nyilván ez nevelés is, és ebben benne van a mi példamutatásunk is. A hangja pedig egyszerűen csodálatos” – tette hozzá.
Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. most már A Nagy Duett döntőjére készülnek, ahol minden apró részlet számíthat. A páros mögött komoly szurkolótábor áll, és egyre többen gondolják úgy, hogy akár meg is nyerhetik a versenyt. A színpadon mutatott fejlődésük, az alázatuk és az összhangjuk mind azt mutatja, hogy nem véletlenül jutottak el idáig, és most már tényleg minden esélyük megvan arra, hogy a végén ők álljanak a dobogó tetején.
Rubint Réka a Borsnak elárulta, hogy bár most Norbi Jr. életében a legtöbb időt a készülés veszi el, ettől függetlenül a család mindennapjaiban nemcsak a műsor fontos, hanem a hagyományok is, különösen a húsvét, amit mindig együtt ünnepelnek, és természetesen a locsolkodás sem maradhatott el.
Mindig a férjem kezdi a locsolkodást, aztán jönnek a fiúk. Általában kölnivel szokott, bár Norbi egyszer megpróbálta szódásszifonnal is, de mondtam neki, hogy ha még egyszer előfordul, az bizony váló ok. Azóta csak kölnivel locsol, és kizárólag a saját kölnimmel
– mesélte nevetve Rubint Réka.
Rékáról köztudott, hogy rengeteget sürög-forog a konyhában, így az ünnepi asztalról most sem hiányozhattak a klasszikus húsvéti ételek, hiszen náluk a családi együttlétek központi eleme az étkezés is.
Abszolút készültem mindenféle finomsággal, volt főtt, füstölt csülök, főtt tojás tormával és még sok minden. Mi mindig megadjuk a módját az ünnepeknek, mert nagyon szeretünk enni, és imádjuk a magyaros ízeket. A hagyományok szerintem nagyon fontosak, nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek életében is
– mondta Réka, majd férje, Norbi rögtön folytatta:
„Magyarországon az ősi keresztény hagyományok megőrzése szerintem kifejezetten fontos. Ide tartozik a húsvét, az advent és a karácsony is, számunkra ezek kiemelt jelentőségűek” – fogalmazott.
A Schobert család mindig mozgalmas hétköznapokat él, és bár A Nagy Duettre való készülés és szurkolás van a középpontban, azért a meghitt, családi összejövetelek sem maradhatnak el a rengeteg munka mellett.
