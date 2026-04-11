Schobert Norbi Jr korábban Amerikában próbált volna szerencsét – A Nagy Duett mindent megváltoztatott

Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. párosa A Nagy Duett 2026 egyik legnagyobb meglepetése lett. A fiatal versenyző teljesítménye hétről hétre erősödött, és mára odáig jutott, hogy már a döntő egyik komoly esélyeseként emlegetik. A Schobert család többi tagja minden adáson ott ül a nézőtéren, és óriási büszkeséggel figyelik, ahogy Norbika egyre magabiztosabban áll a színpadon. A fiatal tehetségnek nagyon jól esnek a sikerek, és megtudtuk, hogy korábban külföldön is szerencsét próbált volna.

Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. sikere A Nagy Duettben mindent megváltoztatott, eltűntek a negatív kommentek (Fotó: Nánási Pál)

A Nagy Duett új évada mindent megváltoztatott

Rubint Réka, aki mindig élőben szurkol fiának, elárulta, hogy bár a Schobert családot gyakran érik kritikák a közösségi médiában, azonban a fiatal sztár sikerei miatt most egy egészen különleges dolog történt, amit a büszke édesanya is kiemelt lapunknak.

Őszinte leszek, nagyon szívmelengető látni, ahogy olvasom minden platformon a kommenteket, és azok az emberek, akik valamilyen oknál fogva nem szeretnek minket, vagy Norbit, vagy engem, vagy akár mindkettőnket, Norbikát mégis szeretik. Ez óriási dolog, mert ő pont erre vágyott. Szerintem ezért is ment volna akár Amerikáig is továbbtanulni, mert meg akarta mutatni, hogy ki is ő valójában. Nem a mi gyerekünkként, hanem a saját sikerei által szeretett volna előrébb jutni

– mondta a büszke édesanya.

Azt is hozzátette, hogy szerinte pontosan ez az, ami most megvalósult a műsorban.

„A Nagy Duett színpadán most sikerült bizonyítania, mert a zsűri minden alkalommal kiemeli, hogy milyen alázatos és szerény fiatalember. Nagyon köszönöm a nézőknek, hogy látják, hogy milyen ember. Nyilván ez nevelés is, és ebben benne van a mi példamutatásunk is. A hangja pedig egyszerűen csodálatos” – tette hozzá.

Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. most már A Nagy Duett döntőjére készülnek, ahol minden apró részlet számíthat. A páros mögött komoly szurkolótábor áll, és egyre többen gondolják úgy, hogy akár meg is nyerhetik a versenyt. A színpadon mutatott fejlődésük, az alázatuk és az összhangjuk mind azt mutatja, hogy nem véletlenül jutottak el idáig, és most már tényleg minden esélyük megvan arra, hogy a végén ők álljanak a dobogó tetején.