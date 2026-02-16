Megható: Rubint Réka ezekkel a szavakkal üzent a fiának a Nagy Duett után

Schobert Norbi felesége, Rubint Réka nemrég közzétett Instagram bejegyzéssel üzent fiának, az Schobert Norbi Jr.-nak, a TV2-n elindult Nagy Duett műsorban tett teljesítményéért. Réka hosszú sorokban fejtette ki, hogy mennyire büszke fiára, és pontosan tudja mivel jár egy ilyen műsorban való felkészülés.
A 47 éves sztáranyuka nem bírt az anyai büszkeségével, miután látta fiát a Nagy Duettben szerepelni, ezért egy terjedelmes Instagram posztban fejezte ki érzéseit a műsort követően.
IMÁDTAM! És alig várom, hogy olyan dalt kapjatok, ahol lehetőségetek lesz arra, hogy megmutassátok azt a brutális hangot, ami bennetek rejlik. Élő adás, első adás, színpad, fények, kamerák, zsűri … és még sorolhatnám! Rengeteg szokatlan, nem hétköznapi helyzet, melyben mi nézők nem is gondoljuk, hogy mennyire nehéz teljesíteni! Még az is telis-tele van izgalommal, aki jártas ebben, nem még egy amatőr. Éppen ezért HATALMAS gratuláció MINDENKINEK, aki tegnap este vette a bátorságot és megmutatta a kezdeti tudását!
Évekkel ezelőtt Pintér Tiborral én is álltam ezen a színpadon. Életem egyik legszuperebb időszaka volt! Imádtam, imádtuk! Tiszta szívből gratulálok minden párosnak! Drága kis Alakreform családom! Nektek szeretnénk megköszönni a rengeteg üzenetet, szavazatot, amit Tőletek kaptunk! Nagyon sokat jelent a támogatásotok!
Vasárnap folyt. köv
- írta sorait Réka.
Rubint Réka legújabb bejegyzését ide kattintva tudod megtekinteni:
