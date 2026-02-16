Megható: Rubint Réka ezekkel a szavakkal üzent a fiának a Nagy Duett után

Schobert Norbi felesége, Rubint Réka nemrég közzétett Instagram bejegyzéssel üzent fiának, az Schobert Norbi Jr.-nak, a TV2-n elindult Nagy Duett műsorban tett teljesítményéért. Réka hosszú sorokban fejtette ki, hogy mennyire büszke fiára, és pontosan tudja mivel jár egy ilyen műsorban való felkészülés.

Rubint Réka férjével, Schobert Norbival szurkolt a fiának a Nagy Duettben /Fotó: Szabolcs László

Rubint Réka üzenete nagy erőt ad a fiának

A 47 éves sztáranyuka nem bírt az anyai büszkeségével, miután látta fiát a Nagy Duettben szerepelni, ezért egy terjedelmes Instagram posztban fejezte ki érzéseit a műsort követően.

IMÁDTAM! És alig várom, hogy olyan dalt kapjatok, ahol lehetőségetek lesz arra, hogy megmutassátok azt a brutális hangot, ami bennetek rejlik. Élő adás, első adás, színpad, fények, kamerák, zsűri … és még sorolhatnám! Rengeteg szokatlan, nem hétköznapi helyzet, melyben mi nézők nem is gondoljuk, hogy mennyire nehéz teljesíteni! Még az is telis-tele van izgalommal, aki jártas ebben, nem még egy amatőr. Éppen ezért HATALMAS gratuláció MINDENKINEK, aki tegnap este vette a bátorságot és megmutatta a kezdeti tudását!

Évekkel ezelőtt Pintér Tiborral én is álltam ezen a színpadon. Életem egyik legszuperebb időszaka volt! Imádtam, imádtuk! Tiszta szívből gratulálok minden párosnak! Drága kis Alakreform családom! Nektek szeretnénk megköszönni a rengeteg üzenetet, szavazatot, amit Tőletek kaptunk! Nagyon sokat jelent a támogatásotok!

Vasárnap folyt. köv

- írta sorait Réka.

