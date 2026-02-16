Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megható: Rubint Réka ezekkel a szavakkal üzent a fiának a Nagy Duett után

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 15:50
Az ifjabbik Schobert Norbi a TV2-n induló Nagy Duettben csillogtatta meg énektudását, melyben szülei is lelkesen szurkoltak neki. Rubint Réka közösségi oldalán fejezte ki támogatását fia felé.
Schobert Norbi felesége, Rubint Réka nemrég közzétett Instagram bejegyzéssel üzent fiának, az Schobert Norbi Jr.-nak, a TV2-n elindult Nagy Duett műsorban tett teljesítményéért. Réka hosszú sorokban fejtette ki, hogy mennyire büszke fiára, és pontosan tudja mivel jár egy ilyen műsorban való felkészülés.

Rubint Réka üzenete nagy erőt ad a fiának

A 47 éves sztáranyuka nem bírt az anyai büszkeségével, miután látta fiát a Nagy Duettben szerepelni, ezért egy terjedelmes Instagram posztban fejezte ki érzéseit a műsort követően.

IMÁDTAM! És alig várom, hogy olyan dalt kapjatok, ahol lehetőségetek lesz arra, hogy megmutassátok azt a brutális hangot, ami bennetek rejlik. Élő adás, első adás, színpad, fények, kamerák, zsűri … és még sorolhatnám! Rengeteg szokatlan, nem hétköznapi helyzet, melyben mi nézők nem is gondoljuk, hogy mennyire nehéz teljesíteni! Még az is telis-tele van izgalommal, aki jártas ebben, nem még egy amatőr. Éppen ezért HATALMAS gratuláció MINDENKINEK, aki tegnap este vette a bátorságot és megmutatta a kezdeti tudását!
Évekkel ezelőtt Pintér Tiborral én is álltam ezen a színpadon. Életem egyik legszuperebb időszaka volt! Imádtam, imádtuk! Tiszta szívből gratulálok minden párosnak! Drága kis Alakreform családom! Nektek szeretnénk megköszönni a rengeteg üzenetet, szavazatot, amit Tőletek kaptunk! Nagyon sokat jelent a támogatásotok! 
Vasárnap folyt. köv

- írta sorait Réka.

