A Nagy Duett: Schobert Norbit egy hajszál választotta el a popsztárrá válástól

Schobert Norbi Jr. mindössze 20 éves, de már most több soron is letette a névjegyét a honi hírességek közé. Akaraterejét már nagyon korán megmutatta, hiszen kiskamaszként, önszántából változott duci kissrácból sportos ifjúvá, majd pedig belekóstolt kicsit a celebéletbe azzal, hogy 17 évesen megnyerte a Farm VIP 2023-as évadát. Ezután ringbe lépett, ahol első nekifutásra is jól szerepelt, de végül Istenes Bencétől kikapott. Norbi két évvel később visszatért a szorítóba és 2025-ben meg is nyerte a saját súlycsoportját. A győzelem óta nem sok víz folyt le a Dunán és máris újra egy gigászi show-műsorban találta magát. Schobert Norbi Jr. most A Nagy Duettben versenyez Lengyel Johanna szárnyai alatt. A páros igencsak jó szerepel, hiszen többször is sikerült adásgyőztesként zárniuk a vasárnap estéket.
Schobert Norbi Jr. most a Borsnak adott interjút, melyben elárulta, A Nagy Duettre egyfajta próbaként tekintett, mivel korábban sokat gondolkodott azon, hogy szerencsét próbáljon a zeneiparban.
Kamaszkoromban gyakran játszottam el a gondolattal, hogy zenei pályára lépek és ebbe az irányba képzem magam.
„Egyébként ebben a tekintetben is sok támogatást kaptam a szüleimtől és a testvéreimtől is. Ezért is örültem, amikor felkérést kaptam a TV2-től, hogy kipróbálhatom magam A Nagy Duett színpadán. Belekóstolhatok egy kicsit a popszakmába és azt kell mondjam, hogy ízlik” – nevetett Schobert Norbi Jr., aki bár jól érzi magát hétről hétre Lengyel Johanna mellett a TV2 gigashow-jának színpadán, de nem tervezi tovább építeni ebbe az irányba a karrierjét. „Nagyon élvezem a próbákat és az élő show-kat is, de azt hiszem, nekem ez a műsor pont elég lesz arra, hogy ne legyen bennem hiányérzet. Remélem messzire jutunk így együtt, de szerintem az éneklés számomra csupán hobbiként marad majd meg a jövőben” – mondta a Borsnak a fiatal tehetség, aki ezen a héten egy bollywoodi hangulatot idéző produkcióval áll majd színpadra mestere oldalán, illetve azt is megmutatják, hogy szól az ő értelmezésükben az apácashow egyik emblematikus dala.
Schobert Norbi Jr. ezután beavatta lapunkat a jövőbeli terveibe is. A 20 éves srác hamarosan útra kel és meg sem áll Amerikáig, ahol szétnéz a neves egyetemek között. Schobert Norbi barátnője pedig mindenben támogatja szerelmét. „Éppen érettségi előtt állok, majd jön az egyetemi felvételi.”
Valószínű, hogy itthon kezdem majd meg a tanulmányaimat, de a második évtől szeretnék a tengerentúlon tanulni.
„Ezért az a terv, hogy az egész nyaramat annak szentelem, hogy megnézem azokat az egyetemeket, amelyek érdekesek lehetnek számomra. A top vágyam Amerika, de Ausztrián is gondolkodom. A szakirány pedig egy ideje már egyértelmű számomra. Vonz az üzleti világ, így gazdasági irányba szeretnék továbbtanulni” – árulta el a fiatal srác, aki nagyon szerencsésnek érzi magát, hiszen a barátnője mindenben támogatja, így arra is kész, hogy egy ideig távkapcsolatban éljenek. „Látva a mai kapcsolatokat, tényleg nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a kedvesem mindenben és őszintén támogat engem, ahogyan én is őt. Beszéltünk már a lehetőségeinkről és megbeszéltük, hogy az sem verhet majd éket közénk, ha én egy időre külföldre utazom majd a tanulmányaim miatt. Egyébként szeretném, ha elkísérne a nyári egyetemtúrára is, bár erről még nem beszéltem vele…” - zárta a beszélgetést Schobert Norbi Jr.
