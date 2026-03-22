A Nagy Duett: Schobert Norbit egy hajszál választotta el a popsztárrá válástól

Schobert Norbi Jr. mindössze 20 éves, de már most több soron is letette a névjegyét a honi hírességek közé. Akaraterejét már nagyon korán megmutatta, hiszen kiskamaszként, önszántából változott duci kissrácból sportos ifjúvá, majd pedig belekóstolt kicsit a celebéletbe azzal, hogy 17 évesen megnyerte a Farm VIP 2023-as évadát. Ezután ringbe lépett, ahol első nekifutásra is jól szerepelt, de végül Istenes Bencétől kikapott. Norbi két évvel később visszatért a szorítóba és 2025-ben meg is nyerte a saját súlycsoportját. A győzelem óta nem sok víz folyt le a Dunán és máris újra egy gigászi show-műsorban találta magát. Schobert Norbi Jr. most A Nagy Duettben versenyez Lengyel Johanna szárnyai alatt. A páros igencsak jó szerepel, hiszen többször is sikerült adásgyőztesként zárniuk a vasárnap estéket.

Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna szépen menetelnek A Nagy Duett adásaiban (Fotó: TV2)

A Nagy Duett remek lehetőség a fiatal tehetség számára

Norbi már nem vágyik a zenei pályára

Fontos lesz számára az idei nyár

Szerelme is elkíséri Amerikába

Schobert Norbi A Nagy Duettről: „Szerintem az éneklés számomra csupán hobbi marad”

Schobert Norbi Jr. most a Borsnak adott interjút, melyben elárulta, A Nagy Duettre egyfajta próbaként tekintett, mivel korábban sokat gondolkodott azon, hogy szerencsét próbáljon a zeneiparban.

Kamaszkoromban gyakran játszottam el a gondolattal, hogy zenei pályára lépek és ebbe az irányba képzem magam.

„Egyébként ebben a tekintetben is sok támogatást kaptam a szüleimtől és a testvéreimtől is. Ezért is örültem, amikor felkérést kaptam a TV2-től, hogy kipróbálhatom magam A Nagy Duett színpadán. Belekóstolhatok egy kicsit a popszakmába és azt kell mondjam, hogy ízlik” – nevetett Schobert Norbi Jr., aki bár jól érzi magát hétről hétre Lengyel Johanna mellett a TV2 gigashow-jának színpadán, de nem tervezi tovább építeni ebbe az irányba a karrierjét. „Nagyon élvezem a próbákat és az élő show-kat is, de azt hiszem, nekem ez a műsor pont elég lesz arra, hogy ne legyen bennem hiányérzet. Remélem messzire jutunk így együtt, de szerintem az éneklés számomra csupán hobbiként marad majd meg a jövőben” – mondta a Borsnak a fiatal tehetség, aki ezen a héten egy bollywoodi hangulatot idéző produkcióval áll majd színpadra mestere oldalán, illetve azt is megmutatják, hogy szól az ő értelmezésükben az apácashow egyik emblematikus dala.