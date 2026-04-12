Rubint Réka a Borsnak sírta el magát a Nagy Duett után: „Tudtam, hogy Norbi nekem szeretné megnyerni”

Elképesztő produkciókkal nyűgözte le a Nagy Duett 2026-os évada a nézőket, ahol a verseny végéhez közeledve egyre izgalmasabb véghajrának lehettek szemtanúi, a végső eredmény értelmében pedig Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna nyerték meg a trófeát.

A Nagy Duett döntő 2026: Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna nyerték meg az idei évadot (Fotó: Tumbász Hédi)

A Nagy Duett győztese éjjeleken át próbált

Norbi és Johanna lélegzetelállító performanszokat mutattak be hétről hétre, így A Nagy Duett 2026 nyertese címet nem véletlenül zsebelhették be. Vastag Csaba és Domján Evelin a finálé pillanataiban csak mosolyogtak és mint mondták: már a színfalak mögött is szurkoltak versenytársaiknak, szerintük ugyanis őket illeti a győzelem. A döntő pillanatok után tehát mindenki Norbiékat ünnepelte, többek között családjaik is. Rubint Réka a Borsnak könnyeivel küszködve, meghatódva nyilatkozott.

Nagyon sokat mantráztam és kértem a Jóisten segítségét, hogy ők nyerjenek. Nagyon jó érzés volt, amikor a versenytársak is azt mondták, hogy ez a győzelem teljes mértékben megérdemelt volt. Rengeteg munkát tettek bele és a zsűritől is hétről hétre csak ezt hallhattuk, hogy Norbiék valahogy mintha másik ligában játszanának, olyan világszínvonalon teljesítettek a színpadon

– meséli Réka, aki kiemelte, mennyire jó volt látni hétről hétre a fiatalok fejlődését is, illetve Norbi alázatos munkáját, amivel Johanna felé fordult.

Rubint Réka minden élő adáson személyesen szurkolt Norbinak a Nagy Duettben (Fotó: Tumbász Hédi)

Amit Johanna mondott neki, azt mindig megtartotta. Ezen kívül napközben iskolába járt, délután magántanárokhoz, hiszen érettségire, felvételire készül; éjszaka pedig időt és energiát nem sajnálva táncot gyakoroltak a barátnőjével.

Mint ismeretes, Schobert Norbert Jr. barátnője, Petra táncos és tánctanár, Réka elmondta, hogy volt olyan alkalom is, hogy nyolc órán keresztül tanulták a táncot otthon, a garázsban.

Norbika annyira tisztelte az ütemet, hogy nem lépett rá. Úgyhogy azt hiszem, innen igazán szép nyerni. Alig hittünk a szemünknek, hogy milyen produkciókat hoztak ide a színpadra.

– mesélte Réka nevetve.

A Nagy Duett táncait Petra, Norbi barátnője tanította be neki (Fotó: Tumbász Hédi)

Schobert Norbi Jr. édesanyjának akart örömet okozni a győzelemmel

Rubint Réka betegsége két héttel ezelőtt vált nyilvánossá, amikor a Naplóban megrázó őszinteséggel vallott róla, hogy négy éve egy ritka daganattal küzd. Norbi édesanyjának szeretett volna örömet okozni azzal, hogy a mostani versenyt is megnyeri, ezzel kapcsolatban Réka sírva árulta el: nem volt meglepetés számára.

Tudtam igen, hogy nekem szeretné megnyerni a Nagy Duettet, hogy bebizonyítsa, hogy tényleg nincs lehetetlen. Mi egymást motiváljuk már nagyon hosszú ideje, amióta a betegségem kiderült. Tudtam, hogy a Sztárboxban is azért emelte fel az övet, hogy »Nézd Anya, lehet győzni!«. Elképesztő. Annyira szép lelke van, hogy nem tudom elmondani, nagyon jó srác. Ahogy Kasza Tibi mondaná: minden családba kell egy ilyen tiszta lélek. Egy szülőnek mindig a gyereke az életműve. És ők készen vannak

– zárta gondolatait könnyes szemmel, határtalan büszkeséggel Rubint Réka.