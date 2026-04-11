Ennyi volt, vége: ők nyerték meg A Nagy Duett idei évadát

A Nagy Duett idei évada tele volt elképesztő produkciókkal, szinte minden héten olyanok estek ki, akiket nagyon sajnált a közönség. Végül csak négy páros maradt, akik közül kikerülhetett a győztes: Lengyel Johanna-Schobert Norbi Jr., Tolvai Reni-Lakatos Laci, Domján Evelin-Vastag Csaba és Gesztesi Panka-Kovács Áron.
A négy páros közül először Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. párosa lélegezhetett fel, majd kiderült, hogy Vastag Csaba és Domján Evelin is bejutottak a TOP2-be.
Ez azt jelenti, hogy kiesett a Gesztesi Panka-Kovács Ákos és a Tolvai Reni-Lakatos Laci páros.
Ezek után újraindult a szavazás, így a TOP2 páros tagjai ismét izgulhattak. A szavazás lezárása után pedig kiderült, hogy:
A Nagy Duett 8. évadának nyertese a Lengyel Johanna-Schobert Norbi Jr. páros.
Íme az egyik győztes produkciójuk:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.