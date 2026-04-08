Rubint Rékára szeretetcunamit zúdítanak edzettjei: „Egyelőre úgy néz ki, nyerésre állok...”

Rubint Réka betegsége a szombati nagyinterjú óta folyamatosan témát ad a nyilvánosságnak, a legtöbben teljesen ledöbbentek, milyen bátor módon szállt szembe a gyilkos kórral és mennyire őszintén vállalta sebezhetőségét. Réka azóta megállás nélkül, tömegével kapja a támogató üzeneteket, a munkával pedig nem állt le. Kedden este a Tények Plusz a Rozsnyai utcai Alakreform órájára is elkísérte őt.

Rubint Réka rákbetegségére néhány nappal ezelőtt derült fény, amikor megrendítő őszinteséggel állt kamerák elé (Fotó: Máté Krisztián)

„Rubint Réka egy hős”

Réka Alakreform családja - ahogy ő fogalmaz - most is, mint mindig, elképesztő támogatásáról biztosította az ország fitneszedzőjét, aki korábban akkor sem feledkezett meg követőiről, amikor ő még jól volt. Egy ismerőse, Zsani például a covid alatt lett súlyos beteg, kórházba is került akkor, Réka pedig egy plüss kisegeret vitt neki ajándékba, mert ő még hitt benne, hogy a fiatal nő életben maradhat, holott orvosai erre nem sok esélyt adtak. Zsani a keddi edzésre most Rékának adta az akkor kincset érő plüssállatot, mert hisz benne, hogy Réka is meg fog gyógyulni.

Rubint Réka ilyen és ehhez hasonló ajándékokból, kedves szavakból és ölelésekből táplálkozik, saját bevallása szerint elementáris erővel érzi a támogatást és a szeretetet maga körül. Akadt olyan édesanya, akinél néhány évvel ezelőtt szintén rákot diagnosztizáltak, sőt mi több, lányánál is, ebben az időszakban pedig épp Rubint Réka tábora volt az, ami átsegítette őket a nehéz időszakon.

Azt csodálom, hogy így meg tudta állni szó nélkül ezt az egészet. Nekünk segített és a körülöttünk lévő embereken is, ő pedig emelt fővel ment előre, miközben pedig ordított volna. Egy hős. Maximálisan a gyógyulás útján fog menni és mi itt leszünk mellette

- nyilatkozta a kamerák előtt Andi.

A kedd esti edzés rendhagyó volt, hiszen nem a szokásos bemelegítéssel kezdett, hanem néhány kedves szóval, ahol elárulta, hogy napok óta pihennie kell.

Igen, lassan négy éve ezzel a megmagyarázhatatlan feladattal küzdök, és egyelőre úgy néz ki, hogy nyerésre állok.

Rubint Réka interjúja után egy teher már lekerült a válláról

Azzal, hogy Réka felvállalta, min megy keresztül évek óta, mint mondja, hatalmas nyomástól szabadult meg.

Tényleg olyan, mintha egy kis galamb kiszabadult volna a ketrecéből. Nagy megkönnyebbülés volt számomra ez a kommunikáció. Az pedig, hogy ilyen óriási szeretetcunami árad felém és ér minden egyes percben, ez nagyon megható és óriási erőt ad. Ha eddig volt erőm, az most megsokszorozódott. Nagyon hálás vagyok ezért. Ugyanakkor minden éjszaka, amikor kimegyek a mosdóba, realizálom, hogy ez még mindig van. És ilyenkor azt kívánom, hogy bárcsak vége lenne ennek az álomnak. Ezen a héten vár rám egy nagyobb kontrollvizsgálat, ott sok minden kiderül majd

- zárta Réka, aki helyett ezután kivételesen férje vezényelte le az órát, mivel neki a soron következő vizsgálat miatt nem szabad, hogy izomláza legyen.