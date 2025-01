Molnár Anikó évkezdése nem is lehetett volna rosszabb

Molnár Anikó évkezdése igencsak emlékezetesre sikeredett, leszámítva, hogy ez nem pozitív értelemben történt.

Molnár Anikó nem találja a választ az elmúlt időszakra / Fotó: Bencze Zoltán / hot magazin

Nehéz napok Molnár Anikó mögött

A Pomázon lakó modell január 1-én fogcsikorgató hidegre ébredt, mint utólag kiderült, elromlott a kazánja. Az igazi gond csak ezután jött, ugyanis az áram is elment a házban és végül a szárítója is végleg megadta magát. Nehéz optimistán a jövőbe tekinteni, ha az ember így kezdi az év első napját. Anikó édesanyja vette észre, hogy a ház radiátorai jéghidegek. Hívott szerelőt, de a január 1-én megejtett hívásra csak 2-án érkezett a szerelő, aki végül 3-án oldotta meg a fűtésgondot. Anikó fellélegzett, gondolván, ennél rosszabb dolog már nem történhet, de Murphy-törvénye érvényesült: az édesanyjától elhozott szőnyegeket kimosta, viszont a szárítás már nem sikerült, ugyanis a szárítóberendezés eldugult. Ekkora már Anikónak annyira elege volt a napból, hogy úgy döntött, nem húz lapot 19-re, és a nap további részében kocsiba sem ült. A modell azt érzi, elátkozták, és nem talál racionálisan választ a remélhetőleg háta mögött lévő peches időszakra. A jelenleg szingli Anikó a párkapcsolati mizériákra is kitért, pontosabban arra, hogy hogyan áll a párválasztáshoz:

"Figyelj, hát ha jön jön, ha nem jön nem jön. Elvagyok...elvagyok."