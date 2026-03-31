Sírhatnak a tinilányok: a Megasztár szépfiúja elárulta, ki a zsánere

„Itt a válasz” – Bíró Csongor, a Megasztár 8. évadának nagy esélyese elárulta, milyen lányok rúghatnak nála labdába. Az érettségire készülő fiatal az elődöntőig menetelt a TV2 tehetségkutatójában. Nagy rajongótáborra tett szert, iskolájában rocksztárként ünnepelték és azóta is rajongó lányok ostromolják. Most viszont rossz hírrel szolgált a tinilányoknak.

Bíró Csongor hosszú hajú, igéző tekintetű, jóhangú srác, aki gitározni is tud. Nem csoda, ha a lányok kedvence, és minden ujjára találna barátnőt. A szíve azonban jelenleg szabad, most pedig elárulta, milyen lányok jönnek be neki.

Sokan kérdeztétek, hogy mi a type-om

– jelentkezett be közösségi oldalán, arra utalva, hogy milyen típusú lányok tetszenek neki.



– lengette be, majd dalra fakadt.

A népszerű The Outfield zenekar Your Love című dalát kezdte énekelni, aminek egy beszédes sorát szánta válaszul: szeretem, ha a barátnőim kicsit idősebbek…

A kommentszekció rögtön felrobbant a tehetséges fiú dalát – és vallomását – hallva, egy kommentelő hölgy megjegyezte, hogy: „biztos forrás: nem viccel…” Számos rajongólány pedig szivecskékkel és tüzes emotikonokkal bombázta Csongort.

A Megasztár énekese a műsor óta gőzerővel dolgozik saját dalokon, amiknek fő témája, nem meglepő módon a szerelemről szól.

Mindegyik dal valamilyen szinten szerelmes téma, egyet kivéve. Annyi szemszögből lehet megközelíteni a szerelmet, hogy szinte végtelen a tárház

– ismerte el nemrég a Metropolnak nyilatkozva, ahol a közelgő érettségiről elmondta:

„Készülök gőzerővel az érettségire. A Művészeti Akadémián szeretném folytatni a karrieremet könnyűzenei ének szakon. Nagyon jó, mert nem kell pontszámot vinnem, csak felvételiznem kell. A matekot sikerült megszeretnem tizenkettedikre, amiatt egyáltalán nem izgulok. A törit csak meg kell tanulnom, inkább a magyar áll távolabb tőlem, de nem izgulom túl, remélem, sima lesz” − tette hozzá Marics Peti mentoráltja.