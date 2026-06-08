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Drámai vallomást tett a Tankcsapda korábbi gitárosa: lassan kezdem felélni a tartalékaimat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vallomás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 12:40
anyagi nehézségSidiTankcsapda
A Tankcsapda korábbi gitárosa elárulta, miből él most. Sidlovics Gábor Sidi

Egy évvel ezelőtt minden rockrajongót ledöbbentett a hír, amikor kiderült, hogy Sidlovics Gábor Sidi úgy döntött, hogy otthagyja a Tankcsapdát. Az okokról keveset tudni, egy azonban biztos, a népszerű zenekar már soha nem lesz olyan, mint régen. A Tankcsapda nem sokkal később bejelentette, hogy Vörös Attilával folytatják, Sidi pedig saját zenekart alapított.

Sidlovics Gábor Sidi: Jóban maradt a volt feleségével
Ebből él most Sidlovics Gábor Sidi Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Sidlovics Gábor Sidi anyagi nehézségeiről: kezdem felélni a tartalékaimat

A Tankcsapda korábbi gitárosa most elárulta, mennyire találta meg a számításait az új formációval, többek között anyagilag is. A Retro Rádióban, Abaházi Csaba műsorában Sidi arról is beszélt, hogy miből él most - vette észre a Story.

Volt még egy kis félretett pénzem

– vallott az anyagiakról a zenész, majd hozzátette:

– Magyarországon úgy működik a rendszer, hogy vannak jogdíjak, éves szinten jönnek-mennek ezek. De nem fogok hazudni: lassan kezdem felélni a tartalékaimat.

Tavaly a műsorokban szerzett pénz még azért kitart valameddig. De nem kezdtem bele új vállalkozásba, nem akartam nekiállni, hogy nyitok például egy dohányboltot vagy ilyesmi, mert ezeket az energiákat szeretném a zenekarra fordítani. Ez persze 19-re lapot húzás. De ha már ugrottam egy nagyot a semmibe tavaly, akkor az tényleg legyen nagy ugrás. Szóval egyelőre elvagyok a tartalékaimból, de jövőre már lehet, hogy szponzort keresek...

– nevetett.

Az új élethelyzetet egyébként nagyon élvezni, mint mondja: „Elégedett vagyok, jó úton vagyok. Persze rengeteg a 'mi lett volna ha', ez a kétely volt és lesz mindig. De én azt mondom: a jelenre koncentráljunk.”

 

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