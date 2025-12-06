A Megasztár versenyzőjét rocksztárként ünneplik a suliban: „Sorban álltak az osztályban az aláírásomért”

Marics Peti lett a Megasztár 2025-ös évadának legeredményesebb zsűritagja: egészen az elődöntőig nem esett ki egyetlen versenyzője sem. A döntő kapujában végül Bíró Csongor búcsúzott a versenytől. A 17 éves kamasz fiú különleges hangszíne hétről hétre elvarázsolta a közönséget, és a zsűrit is, s bár a mesterek nehezményezték, hogy Csongor nem mindig megfelelően reagált a kritikájukra, a közvélemény megkedvelte a fiút, akiért az iskolatársai is rajonganak.
Lapunknak elárulta, mikor a kiesése után visszatért az iskolába, nagy rajongótábor fogadta őt.
„Főleg az alsóbb osztályokba járók voltak, akik konkrétan sorban álltak az osztályterem előtt az aláírásomért” – nevetett Csongor.
Ez egyébként tényleg meglep. Én továbbra sem látom, hogy miért lehet értem rajongani. De mindenképp azon leszek a jövőben, hogy tudjam ezt viszonozni a kedves közönségemnek
– fogadta meg a kamasz fiú, akinek a zsűrivel volt néhány összeszólalkozása.
Bár Bíró Csongor Megasztáros produkcióit szerette a zsűri, egy-egy építő jellegűnek szánt kritikával illették őt hétről hétre, amire szerintünk a versenyző nem mindig reagált megfelelő módon. Különösen Tóth Gabi volt, akivel rendszeresen össze is akasztották a bajszukat.
S hogy ennyi idő távlatából hogyan értékeli ezt az énekesjelölt?
„Elég sokszor visszanéztem magamat. A testbeszédemet azért nem elemeztem ki minden adásban, az nem lett volna fair magammal szemben. Én ilyen vagyok. És elégedett vagyok magammal, ráadásul sokaktól azt a visszajelzést kaptam, hogy tetszett nekik, hogy kiálltam a saját véleményemért. Abban szerintem fejlődtem adásonként, hogy ezt egyre jobban és talán megbocsáthatóbban sikerült kifejeznem” – fogalmazott az elődöntőben kieső Csongor, aki a Megasztárban az első saját dalát is bemutathatta mestere, Marics Peti jóvoltából.
