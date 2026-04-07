Így búcsúzik A Nagy Ő győztese a rejtélyes körülmények közt elhunyt Lovas Annabellától

Mint arról korábban beszámoltunk, elhunyt A Nagy Ő korábbi versenyzője, Lovas Annabella.

Lovas Annabella rejtélyes halála mindenkit megdöbbentett Fotó: TV2

Április 6-án érkezett a megrázó hír: Lovas Annabella elhunyt. Halála már jóval korábban bekövetkezett, ugyanakkor sajnos a nyomozóhatóságoknak sok időbe tellett azonosítani őt. Testére a Kanári-szigeteken bukkantak rá. Mint ismert, Annabellán először 2024 novemberében kezdték el keresni a hatóságok. Az ügy napokkal később megoldódott, amikor a rendőrség megtalálta egy apartmanban a Gran Canaria-i Playa del Inglés üdülőhelyen, és megerősítette, hogy biztonságban van. Később azonban újfent eltűntként kezdték keresni.

Ezzel párhuzamosan a spanyol hatóságok tavaly március 6-án egy holttestet találtak. Az elhunyt nő deréktól lefelé meztelen volt. A halál pontos okát nem lehetett tudni, és DNS-mintát sem sikerült venni. Annyit tudtak megállapítani, hogy az áldozat vállán és hátán tetoválások voltak - még ujjlenyomatok sem árulkodtak az áldozat kilétéről, mivel az ujjbegyek a vízben töltött idő miatt megsemmisültek. A becslések szerint a nő három hétig feküdhetett a vízben. Végül azonban mégis sikerült az azonosítás. Lovas Annabella volt az.

Egykori játékostársa búcsúzott tőle Lovas Annabella halálhírét hallva

Lovas Annabella A Nagy Ő 2021-es évadában küzdött Tóth Dávid kegyeiért. A műsort végül Szalai Laura nyerte meg, aki nem riválist látott Annabellában. A műsor után is szoros kapcsolatot ápoltak, barátság szövődött köztük. Laura most 24 óráig elérhető Insta-sztoriban emlékezett meg elhunyt játékostársáról, egy közös fotóval, és az "Elhiszem Édesem, bárcsak ott tudnék most lenni veled" üzenettel.