Luxusbirodalmat épít Kulcsár Edina, a gyerekek saját emeletet kapnak

Kulcsár Edina a Borsnak árulta el, hogy bár a renoválási projekt már közel négy éve, G.w.M.-mel való kapcsolata kezdete óta tart, az elmúlt időszakban végre látványos eredmények vannak.

Kulcsár Edina: "A cél, hogy élhető birodalmat teremtsünk!"

A közösségi tereket már tavaly karácsonyra sikerült befejezniük egy igencsak feszített tempójú munkálat után, és az egykori szépségkirálynő boldogan mesélte el, hogy nemrég végre az irodájuk is elkészült.

Négy év alatt hatalmasat haladtunk együtt, közös erővel. Az volt a cél, hogy a gyerekeknek és magunknak egy kis birodalmat teremtsünk, ami élhető, amiből nem kell kimozdulni. Nagyon tudatosak vagyunk.

„A második etapra elkészült az irodánk, és az például egy ilyen kis külön világ lett, ahova bemész, bezárod az ajtót, és olyan, mintha nem is otthon lennél.”

Ki kellett költözniük

A négygyermekes édesanya bevallotta, hogy a logisztika nem volt egyszerű, hiszen a legintenzívebb felújítási szakasz alatt az egész családnak el kellett hagynia a házat. „Logisztikailag azért elég nehéz volt. Körülbelül egy hónap volt ez a nagyobb felújítás. A mamánál voltunk és a barátok fogadtak be minket, így tudtuk megoldani” – mondta Edina, aki hozzátette: a további renoválások alatt már biztosan nem kell elhagyniuk az otthonukat. „Hiába épül egy másik rész, a továbbiakban maradhatunk már a házban, és ez azért prioritás volt. Fontos szempontok vannak a gyerekek oldaláról."

Saját strand a kertben?

Munkagépek zajától hangos tehát még mindig a rapperék otthona. A soron következő projektjük ugyanis a kert rendbetétele és a medence környékének végső csinosítása. „Most jön a kert és a medence teljes befejezése. Igazából a medencét már tavaly megcsináltattuk, csak nincs befejezve.”

Gyerekbirodalom az emeleten

Edina elárulta, hogy az óriási felújítás lényege, hogy a családban senki ne szenvedjen hiányt semmiben, ezért is döntöttek úgy Márkkal, hogy a legfelső szint csak a gyerekeké lesz. Saját kis rezidenciájuk lesz a csöppségeknek.

Erre nagyon készülünk. Teljesen át lesz alakítva a felső rész. Minden gyereknek külön szobája, és saját kis rezidenciája lesz, amit úgy rendeznek be, ahogy akarnak, és mi mindenben segítünk nekik

– mondta el Edina, hozzátéve, hogy ez a projekt elsősorban a gyerekek boldogságáról szól. Így minden akadályt, emelt fővel és optimizmussal kezelnek, hogy a nem is olyan távoli jövőben a család minden egyes tagja elfoglalhassa a maga kis privát luxusbirodalmát.