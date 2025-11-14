Mi történhetett? Kulcsár Edináéknak el kell hagyni az otthonukat

Edina számára az idei ősz igazán intenzív volt és a megterhelő időszak után pedig mindenki azt gondolhatta volna, hogy a család végre pihen egy kicsit. Ám Kulcsár Edina és párja nem álltak le: „A férjem úgy döntött, elkezdi szétszedni a konyhát, innen indult minden”.

Kulcsár Edina és G.w.M házfelújításba kezdtek (Fotó: Mediaworks)

Kulcsár Edina és G.w.M nagy projektbe kezdtek

Régóta terveztük ezt, de a gyerekek miatt mindig várnunk kellett, mert még nagyon kicsik voltak. Most is picik ugyan, de úgy éreztük, már meg tudjuk oldani. Mostanában mindenki segített, főleg a gyerekek körül, így kértük a családot, illetve a barátainkat, hogy tartsanak ki velünk, és segítsenek, hogy karácsonyra minden a lehető legszebb legyen. Tényleg régóta fontolgattuk már

– mesélte Edina a Borsnak.

G.w.M rapperként a mikrofont egy időre félretette és kalapácsot ragadott (Fotó: Markovics Gábor)

Elkezdte szétszedni a konyhát

A felújítás egy hirtelen ötlettel kezdődött, amikor Kulcsár Edina férje úgy döntött, nekiesik a konyhának.

Belevágtunk, miután hazajöttünk egy ‘Csodák Palotája’ programról, és a férjem úgy döntött, elkezdi szétszedni a konyhát, innen indult minden. Mindenki alkalmazkodott ehhez a helyzethez. Egyébként már régóta így állt a konyha, és szerettük volna már felújítani. Reméljük, pár nap múlva élhetőbb lesz a helyzet. Viszont annyira szét lett bombázva, hogy ki kellett költöznünk a házból egy kis időre

– mesélte nevetve Edina.

Kulcsár Edina gyermekei nagyon szerencsések, hisz édesanyjuk gőzerővel készül a karácsonyra (Fotó: Szabolcs László)

Sürget az idő, nyakukon a karácsony

A pár gyorsan halad a munkálatokkal, noha a karácsonyi időszak némileg nehezíti a dolgukat.

Szeretnénk ezt az évet a családdal, a gyerekekkel meghitt módon lezárni, hogy karácsonyra minden tökéletes legyen. Ennek megfelelően készítjük a terepet. A karácsonyfát minden évben különleges módon állítjuk fel, idén is új lesz, és a ház átalakulásához igazítjuk a dekorációt. A Mikulással is megbeszéltem, hogy ellátogat majd hozzánk

– mesélte a sztáranyuka.

Kulcsár Edina szerint a legfontosabb, hogy a szeretet és a meghittség uralja a napokat és együtt legyen a család. „Igyekszem előre gondolkodni, és sok közös programot szervezni a gyerekekkel, mert a szeretetet és a meghittséget az együtt töltött idő adja, nem az ajándékok”.